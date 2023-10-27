家福會舉辦「護老者論壇」 與各界代表探討護老者的需要及社區支援

▲ 是次論壇邀請了各界別專家與大眾分享護老者支援的建議及未來推展﹑了解護老者需要，以及與業界同工交流經驗，希望促進護老者的社區支援。 （左起：香港家庭福利會服務總監梁婉貞女士﹑香港家庭福利會總幹事周淑琼女士、平等機會委員會行政總監(營運)朱崇文博士、勞工及福利局副局長何啟明先生 JP、香港家庭福利會長者服務委員會主席鄧守亷醫生、香港家庭福利會長者服務委員會委員馬錦華先生 MH, JP ﹑香港房屋協會社區及長者服務總監吳家雯博士、富安集團企業持續發展總監劉駿楷先生﹑香港家庭福利會高級經理黃愛球女士）

香港人口持續老化，根據政府統計處日前出版的《2023年香港統計月刊》，預計到 2046 年，香港有 36%人口為 65 歲及以上長者，即每 3 個香港人便有 1 個為長者。除了推出長者友善的措施，社會各界亦應該關顧護老者的福祉，為他們提供支援。家福會於 2022 年推行「護老拍住上」一系列護老者支援服務，並於 2023 年開展「護老拍住上」支援計劃，希望喚起社會對家庭護老者福祉的關注，連繫社會各界支援護老者，攜手建立一個護老者友善的社會。

▲ 香港家庭福利會高級經理黃愛球女士介紹家福會推出的「護老者約章」，呼籲社會各界關注護老者權益﹑攜手建立護老者友善社會。

家福會於(2023 年 10 月 26 日)舉辦「護老者論壇2023」，邀請不同界別 人士與公眾交流，除了專題分享，各界代表更參與公開討論及問答，與公眾一同探討如何促進護老者的社區支援。勞工及福利局副局長何啟明先生 JP 表示面對人口高齡化，政府推出多元化安老服務，包括進一步改善長者照顧服務，期望減輕護老者的照顧壓力。平等機會委員會行政總監(營運)朱崇文博士認為工作與家庭責任不應放於對立面，承認照顧者的崗位和確立他們的權利，能有效提升他們的地位和能力，並重申僱主應遵守 《家庭崗位歧視條例》，以及落實家庭友善僱傭措施。而富安集團企業持續發展總監劉駿楷先生則以該集團的護老者友善政策為例子，分享相關措施對公司利益的正面影響，並鼓勵其他企業推出僱主僱員「雙贏」的護老者支援措施。香港房屋協會社區及長者服務總監吳家雯博士強調建立鄰里互助網絡對於護老者日常照顧非常有幫助，呼籲大眾積極關心身邊的護老者。何啟明先生 JP、朱崇文博士及後亦與社會福利界 立法會議員狄志遠博士 S.B.S, B.B.S, JP、香港社會服務聯會總主任(家庭及社區)陳曉園女士以及香港家庭福利會長者服務委員會委員馬錦華先生 JP 一同參與公開討論及問答環節。

家福會就著護老者支援有以下建議：



（一） 促請政府確立護老者身份及權利

護老者對社會的貢獻是值得被肯定的。家福會認為政府需正式界定及確立護老者的身份，建議推出護老者識別系統，例如「護老者證」，方便各界易於識別及作出支援。家福會促請政府確立護老者的身份後制定「護老者為本」的政策，並建立恆常機制，於制定護老者相關的政策/服務/措施時諮詢護老者及持份者的意見，共創方法落實支援護老者。同時，各界可透過宣傳和教育，提升護老者對自身權利的肯定；而政府亦可以制定相應的法律及政策，促使社會各界尊重和保障護老者的權益。

（二）鼓勵僱主推行職場友善政策

近年在職護老的情況越見普遍，家福會鼓勵僱主(包括政府、資助機構、商界)推行護老者友善的職場政策，協助護老者平衡工作及照顧責任。家福會建議政府通過公眾教育、稅務優惠及機構嘉許計劃，提高企業對護老者權益及相關法例的認識、鼓勵僱主推出具體措施，例如：彈性上班時間及地點、有薪照顧者假期、護老資訊，減輕僱員的照顧壓力，從而提升員工對公司的歸屬感，減低人力流失，更可以同時提升企業的社會責任感和形象。

（三）建立社區資本預防性支援

預防勝於治療，我們應在護老者發生危機事件前作出預防性工作。社區為最常接觸護老者的地方，家福會建議動員社區不同持份者，包括物業管理公司、鄰舍、醫護社福機構、教會、商戶、社區人士及護老者，一起建構社區鄰舍網絡支援護老者。家福會認為可透過教育和培訓，提升持份者對護老者需要的認識及支援的能力，包括辨識高危護老者、了解護老者相關資源、鼓勵主動提供協助和關懷，適時轉介至專業人士作評估及進一步支援，以降低護老者面臨困境的風險。

有關家福會「護老者月」

家福會於今年 10 月再次舉行「護老者月」，舉辦「預設照顧計劃如何踏前一步2023」 研討會及護老者論壇2023，邀請社會各界別的專家與公眾共同探討護老者的需要、社區上的相應支援以及未來有關護老者福祉的政策發展。期望公眾及業界同工踴躍參與，在活動上互相交流經驗及互動，集思廣益，促進護老者的社區支援。「護老者月」亦會舉辦一系列護老者喘息活動，包括茶聚、手工工作坊等等，期望紓緩護老者照顧壓力，讓他們在忙碌之中亦能有片刻放鬆及休息、與其他護老者共聚、享受 Me Time 的時刻。



有關「護老者月」活動詳情及最新消息，請瀏覽家福會網站 (https://bit.ly/3PLXQEc)。



香港家庭福利會（家福會）於 1949 年正式成立，為香港其中一個主要的非牟利社會服務機構。家福會本著「以家為本」的服務理念，致力提供高質素的專業服務，以改善市民大眾的生活，凝聚家庭和促進家庭的健康與福祉，培育一個互相關顧的社會。



如欲了解更多詳情，歡迎瀏覽本會網址 www.hkfws.org.hk。



(特約)