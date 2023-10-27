亞馬遜第三季業績勝預期 CEO：減成本措施奏效

亞馬遜公布的第三季度財報顯示，公司盈利和營收強勁，超出分析師預期。

公司每股盈利為94美仙，超過預期的58美仙。收入為1,431億美元，高於預期的1,414億美元，按年升13%。

亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services，AWS）的收入為231億美元，略低於預期的232億美元；廣告收入為121億美元，超出預期的116億美元。

公司的核心電子商務業務銷售額增長了7%，增長的動力來自PrimeDay促銷活動的成功。此外，淨收入比上年增長了兩倍多，達到99億美元。

此外，行政總裁Andy Jassy表示，成本削減措施使營業收入和自由現金流有所改善。

不過，亞馬遜在雲計算市場的增長似乎正在放緩，微軟（MSFT）和Google等競爭對手的增長率更高。該公司對削減成本的重視也帶來了更高的利潤率。

Jassy對AWS的未來仍持樂觀態度，預計第四季的銷售額（包括關鍵的節假日期間）將在1,600億至1,670億美元之間。

亞馬遜表示，第四季度根據 LSEG 的數據，分析師預期收入為 1,666 億美元。按照指導區間的中間值計算，1,635 億美元的收入將比去年同期的 1,492 億美元增長 9.6%。

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