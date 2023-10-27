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【騰訊700】騰訊企業服務據報不設收入增長目標　減虧幅度成業務考核指標

股市 14:38 2023/10/27

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【騰訊700】騰訊企業服務據報不設收入增長目標　減虧幅度成業務考核指標

內地互聯網企業繼續緊守降本增效大方向，有內媒指，騰訊 （00700） 雲與智慧產業事業群（CSIG）從由今年起，不再強調收入目標，騰訊總辦（即最高管理決策層）對其主要考核方式改為以減少虧損為導向的利潤指標。

CSIG 主要涵蓋與騰訊與多個企業服務相關的業務，包括騰訊雲、騰訊會議、智慧零售、智慧交通等。去年CSIG在內部提出，要放棄總包整合類的業務，改為售賣自研產品，提升毛利率，報道引述騰訊雲人士總結，就是向「自研產品+ 訂閱收入」轉型，騰訊自己研發產品， 後續的整合、交付交給合作夥伴完成。

目標2025年自研產品及訂閱佔騰訊雲收入8成以上

騰訊雲在內部提出，2025年自研產品收入與訂閱型收入在總收入中的比例達到80%以上。 此外，CSIG 在今年進一步嘗試開啟「全損益利潤」 指標考核，即嚴格監控研發費用、銷售費用的攤分，以此檢驗各業務完整的財務狀況，進而提升人效與投入產出比。

報導提到，此前各大雲廠商為快速搶佔市場，接了許多 「大包大攬」的集成類項目，但項目毛利率普遍只有 10% 左右，而且積累不了任何核心能力。

公有雲湧入國資 回歸以自研是更好選擇

騰訊雲人士稱，基於自研產品開展業務才能確保業務的健康發展，平台級服務（PaaS）、軟體型服務（SaaS）與專有雲標準化程度高，毛利率往往在60% 以上；另一方面 ，公有雲賽道湧入了許多國資雲，無論從市場還是從長期經營的角度，回歸以自研產品為核心的成長路徑是更好的選擇。

去年騰訊金融科技及企業服務業務收入為1771億元（人民幣，下同），淨利潤為583.74億元，報道引述消息人士指，分部利潤主要是由金融科技業務貢獻，而企業服務業務虧損達到百億元。

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編輯：李哲毅

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