Intel第三季業績超預期 惟收入連跌7季

英特爾（Intel，INTC）公布的第三季度財報顯示，利潤和銷售額均超出預期，盤後股價上升7%。

該公司調整後的每股盈利為41美仙，高於預期的22美仙；收入達到141.6億美元，高於預期的135.3億美元。不過，本季度淨收入為2.97億美元，低於去年同期的10.2億美元，這也是該公司連續第七個季度銷售額下降。

公司毛利率仍保持在45.8%。Intel首席財務官David Zinsner將每股盈利的提高歸功於成本削減措施，營運開支比上年同期下降了15%。

雖然Intel在人工智能晶片市場面臨競爭，但公司行政總裁Pat Gelsinger仍對公司繼續主導個人電腦市場充滿信心。隨著服務器市場出現正常化跡象，Intel對第四季度的表現持樂觀態度。

Intel預計，第四季度每股盈利為23美仙，收入為146億至156億美元，銷售額為143.1億美元。Gelsinger還宣布，計劃今年削減30億美元成本，並維持到2025年趕上台灣半導體制造公司晶片制造技術的目標。此外，Intel還計劃在兩年內將其可編程晶片部門上市。

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