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兩大人氣偶像阿根廷粉絲聯手 反對極右候選人

環球政治 15:05 2023/10/27

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阿根廷極右翼﹑自由前進黨候選人米萊伊（Javier Milei）躋身總統大選第二輪投票，將與執政聯盟代表的經濟部長馬薩（Sergio Massa）角逐。但當地兩個人氣偶像的粉絲族群表明，拒絕支持米萊伊及其副手，為勝選形成巨大挑戰。

【阿根廷大選】經濟部長與極右候選人 躋身第二輪投票 【下一頁】

阿根廷的Taylor Swift粉絲群體Swifties周四（26日）在社交平台發文，發起「Swifties反對自由前進黨」運動（Swifties against Freedom Advances），指自由前進黨及米萊伊是反民主右翼，直稱米萊伊是美國前總統特朗普（Donald Trump）。

組織指自由前進黨批評過多討論獨裁統治時期的喪生﹑虐待及「被消失」事件﹑相信婚姻平等是不必要﹑女權主義是謊言﹑兩性薪酬差異不存在及考慮合法化器官交易等。組織引用Taylor Swift，稱需要站在歷史正確的一面，宣布反對極右政黨及候選人。

阿根廷著名主持人Jorge Rial形容，事件對右翼猶如道德炸彈，呼籲右翼及早「滅火」，向Swifties道歉。據悉，Taylor Swift在阿根廷首都布宜諾斯的3場演唱會門票已售罄，舉行場館可容納多達8萬人，舉行時間亦正好是次輪投票前一周。

Taylor Swift及BTS的阿根廷粉絲不支持極右翼候選人。

Taylor Swift粉絲群體Swifties指是反民主右翼。

Taylor Swift在阿根廷3場演唱會的門票已全數售罄。

Taylor Swift的阿根廷演唱會正好是次輪投票前一周。

Taylor Swift阿根廷演唱會的場地可容納8萬人。

比利亞魯埃爾的舊貼文被挖出。

比利亞魯埃爾稱BTS的名稱好像「性傳染病」。

BTS陸續有成員入伍服兵役。

馬薩為米萊伊次輪投票的對手。

【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民 【下一頁】

米萊伊的競選拍擋比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）亦被挖出，曾在2020年發文批評南韓男團防彈少年團（BTS）的名稱好像「性傳染病」（sexually transmitted disease）。言論引發BTS的阿根廷粉絲不滿，拒絕接受針對BTS的仇恨及排外言論。

比利亞魯埃爾周三（25日）回應時表示，言論只是多年前的無聊有趣對話，而且在平台稀鬆平常。在初選不敵馬薩的中間偏左派政治人物Juan Grabois警告，任何批評BTS的人就是自己敵人。

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責任編輯：吳漢培

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