【一周科技回顧】港府擬成立「數字政策辦公室」　高通Snapdragon 8 Gen 3 AI芯片亮相

▲ 行政長官李家超公布任內第二份施政報告，提及不少措施協助本地科技發展，當中包括加快數字政府建設。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【施政報告2023】港府擬成立「數字政策辦公室」 善用AI及開放更多政府數據

行政長官李家超公布任內第二份施政報告，提及不少措施協助本地科技發展，當中包括加快數字政府建設，例如善用人工智能及開放更多政府數據，並將現時的政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室合併，由「數字政策專員」帶領，專責制訂數字政府、數據治理及資訊科技政策，整合政府內部資訊科技資源，推動開放數據，協調各部門推出更多數字服務。

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2. 【芯片大戰】高通Snapdragon 8 Gen 3芯片亮相 賣點主打生成式AI

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責任編輯：陳卓賢

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