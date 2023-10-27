  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 04:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一周科技回顧】港府擬成立「數字政策辦公室」　高通Snapdragon 8 Gen 3 AI芯片亮相

科技 18:00 2023/10/27

分享：

分享：

行政長官李家超公布任內第二份施政報告，提及不少措施協助本地科技發展，當中包括加快數字政府建設。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【施政報告2023】港府擬成立「數字政策辦公室」　善用AI及開放更多政府數據

行政長官李家超公布任內第二份施政報告，提及不少措施協助本地科技發展，當中包括加快數字政府建設，例如善用人工智能及開放更多政府數據，並將現時的政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室合併，由「數字政策專員」帶領，專責制訂數字政府、數據治理及資訊科技政策，整合政府內部資訊科技資源，推動開放數據，協調各部門推出更多數字服務。

>>【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰

>>【施政報告2023】成立「數字政策辦公室」　研跨部門開放互通數據

>>【施政報告2023】明年內成立「香港微電子研發院」　將設立兩大中試線

>>【施政報告2023】港府設立「新型工業加速計劃」　AI初創籲需鬆綁聘用條件

>>【施政報告2023】成立「數字政策辦公室」加速發展智慧城市　業界專家：時機剛好　喜見整體佈局

>>【施政報告2023】香港失傳統工業優勢　專家：新型工業須高增值　可製國內受制裁產品

>>【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現

 

2. 【芯片大戰】高通Snapdragon 8 Gen 3芯片亮相　賣點主打生成式AI

>>【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起

>>【HONOR手機】HONOR Magic 6S內置眼球追蹤功能　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】網購需求增帶動SEO市場增長　港初創善用AI+人脈吸客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google AI】Google Map引入新AI功能　支援沉浸式視圖
2023/10/27
【Google AI】Google Map引入新AI功能　支援沉浸式視圖
【網絡安全】Google擴展「漏洞懸賞計畫」　重點關注生成式AI惡意攻擊
2023/10/27
【網絡安全】Google擴展「漏洞懸賞計畫」　重點關注生成式AI惡意攻擊
【Threads新功能】追趕Twitter步伐？　Threads推GIF回覆及投票功能
2023/10/27
【Threads新功能】追趕Twitter步伐？　Threads推GIF回覆及投票功能
【AI監管】聯合國成立AI諮詢機構　加強全球AI治理支援
2023/10/27
【AI監管】聯合國成立AI諮詢機構　加強全球AI治理支援

你可能感興趣

【Google AI】Google Map引入新AI功能　支援沉浸式視圖
11:30 2023/10/27
【Google AI】Google Map引入新AI功能　支援沉浸式視圖
【網絡安全】Google擴展「漏洞懸賞計畫」　重點關注生成式AI惡意攻擊
17:00 2023/10/27
【網絡安全】Google擴展「漏洞懸賞計畫」　重點關注生成式AI惡意攻擊
【Threads新功能】追趕Twitter步伐？　Threads推GIF回覆及投票功能
13:51 2023/10/27
【Threads新功能】追趕Twitter步伐？　Threads推GIF回覆及投票功能
數碼轉型

上一篇文章

【香港創科】孫東：兩年內落實成「數字政府」　年底前推數據安全管理辦法

下一篇文章

【網絡安全】Google擴展「漏洞懸賞計畫」　重點關注生成式AI惡意攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款