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拜登下令美軍空襲敘利亞兩設施 為親伊朗民兵組織所用

環球政治 14:18 2023/10/27

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美國國防部宣布按總統拜登（Joe Biden）命令，美軍周四（26日）空襲敘利亞東部兩個親伊朗的民兵組織的相關設施，以回應駐中東地區美軍接連遇襲。

拜登警告伊朗勿襲中東美軍 伊朗威脅加沙先停火 【下一頁】

美軍今次出動兩架F-16戰機及用精準導引彈藥，襲擊敘利亞和伊拉克邊境附近阿布凱馬勒（Abu Kamal）的武器和彈藥儲存設施。

五角大樓於聲明指，遇襲設施是由伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）及其附屬組織使用。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）指今次襲擊與加沙（Gaza）無關，美軍是作有限度自衛。但美方警告如伊朗代理人繼續施襲，美軍將發動進一步攻擊。

【以巴戰爭】拜登呼籲以巴和平共處 再倡兩國方案各自建國 【下一頁】

美媒更引述一名美國高級國防官員指，伊朗為中東地區美軍襲擊事件的重心，指控德黑蘭政府和正為該地區大量民兵組織提供資金、武裝、裝備、訓練，對美軍的攻擊也不斷升級。

美國同日宣布將向中東部署約900兵力，並可能派遣更多士兵到該區。美國也將兩個航母戰鬥群部署到地中海東部，並將一個兩棲戰鬥群部署到中東水域靠近以色列地區。

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責任編輯：鄭錦玲

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