▲ 【Happy Birthday To Me】岩布仙尼11.2訪港為點心店慶生：預告唱生日歌、掟壽包 勢重現亞視尷尬時刻？

意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）2004年5月29日來港出席亞視台慶時，被主持之一的朱慧珊邀請唱生日歌，最終無比尷尬地對住廣大香港市民唱出「Happy Birthday To Me」，成為本港球迷及網民經典。本港「街市大王」建華集團旗下中式點心品牌「包點先生」最新宣布，將於11月2日在中環街巿舉行「包點先生」15周年慶典，並已邀請岩布仙尼旋風訪港，與百賓客齊唱「Happy Birthday」生日歌 。

建華集團本港營運規模龐大，業務包括新鮮食品、街市活化、超級市場、餐飲美食等。「包點先生」表示，在15周年慶典上，除了岩布仙尼外，前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪）亦會出席熱唱「Happy Birthday」生日歌，以及切巨型壽桃包為「包點先生」賀壽，同時二人會大玩掟壽桃包遊戲，意味將重演另一亞視經典時刻。

另外包點先生為慶祝 15 周年，品牌會與本地醬料品牌「蘇太名醬」合作推出四款期間限定麻辣系列，包括「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」。

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編輯：李哲毅