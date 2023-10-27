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【施政報告2023】李家超：樓市減辣可促交投、來港企業增加利促收　陳茂波料今年財赤逾千億

宏觀解讀 13:11 2023/10/27

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【施政報告2023】李家超：樓市減辣可促交投、來港企業增加利促收　陳茂波料今年財赤逾千億

特首李家超發表任內第二份《施政報告》後，官員連日出席活動解話。李家超周五（27日）出席電台節目時表示，政府下調樓市及股票印花稅率期望鼓勵更多交投並推動經濟成長，認為只要相關交易量及流動性改善也會惠及稅收。

李家超提到，目前樓市環境與當年推出樓市辣招時不同，數年前樓市出現炒賣，樓價上行、供應不足，但現時利率高企，亦無跡象顯示息口將很快回落，政府須留意市場情況。

李家超料更多企業在港經營助稅收

李家超強調，無意擴大稅基，認為只要經濟活動及競爭力增加，吸引更多企業在港經營，「企業可以賺更多的錢，他們會繳納更多的利得稅，然後我們的稅收就會增加」。

財政司司長陳茂波出席另一電台節目時提到，今年外圍經濟環境欠佳，香港疫後全面復甦速度較預期慢，由於賣地及印花稅收入少，料財赤較年初財政預算案估算（即540億元）高，「（水平）有可能超過1000億元」，但經濟周期向來有高有低，認為庫房仍可支持香港渡過艱難時期。

陳茂波：香港、內地股市交易費用差異不大

被問及樓市減辣後回升，政府會否全面撤辣，陳茂波表示，當局會綜合考慮供求、經濟、市場氣氛等而決定，認為香港受外圍變動影響，會密切留意樓市需求管理。

對於股票印花稅由0.13%削至0.1%，李家超表示，目前港股流動性較低，加上來自其他金融市場競爭，認為下調決定是正確。陳茂波則稱，香港向買賣雙方收取股票印花稅，而內地則是徵收單邊的印花稅，但同時徵收其他費用，綜合計算後，香港與內地股市差異未必想像中大。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

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