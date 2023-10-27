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【恒大危機】中國恒大據報與反對重組計畫的部分債權人會談　恒大升逾5%

股市 13:01 2023/10/27

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【恒大危機】中國恒大據報與反對重組計畫的部分債權人會談　恒大升逾5%

中國恒大 （03333） 據報本星期與反對重組計畫的部分債權人進行會談。報道引述知情人士表示，恒大的代表向一些投資者介紹了與部分「C類」債權人討論的情況，未有透露會談詳情。恒大股價半日升5.4%，報0.234元。

C類債權人是恒大重組計畫的主要障礙之一，擁有150億美元債權，在各類債權人中規模排第二。根據恒大4月份的披露，當時有兩個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持，其中C類債權人是較大的一組。

下周一在香港法院將有針對恒大的清盤呈請聆訊，法官要求恒大提供一些更具體的東西，以避免清盤的命運。此前報道指，恒大尚未提交辯護文件。

恒大上周表示，正修改擬議重組的條款，但未提供細節。

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責任編輯︰梁浩碩

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