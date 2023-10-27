▲ 【新股IPO】螞蟻集團支持的中和農信據報考慮來港上市 籌最多39億元

擁有螞蟻集團支持；專注服務農村小微客群的綜合助農機構中和農信農業集團有限公司據報正考慮來港上市，可能籌資多達5億美元（約39億港元）。

報道引述知情人士指，中和農信正在中金公司、瑞銀幫助下籌備上市事宜，最早可能明年掛牌，可能募集3億到5億美元，視乎市況而定。現時上市準備工作仍處初期階段，保薦機構陣容和IPO時間等細節可能會發生變化。

根據資料，中和農信是一家專注服務農村小微客群的綜合助農機構，旨在透過提供金融、生產、生活與公益援助等服務，幫助目標客戶跨越城鄉、貧富、性別與數位等發展鴻溝，融入農業農村現代化進程，協助鄉村振興與共同富裕，業務現已涵蓋全國20個省（自治區、直轄市），400多個縣（旗）的十多萬個村莊。

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責任編輯︰梁浩碩