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【俄烏戰爭】美指俄處決逃兵 增烏逾10億軍援

環球政治 13:00 2023/10/27

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美國政府指控，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的前線下令處決逃兵。烏方估計俄軍在最新戰事中死傷慘重，導致部分俄軍拒絕進攻。美國周四（26日）亦宣布，向烏克蘭增加1.5億美元（約11.73億港元）軍事援助。

美猶太學生不滿被撐巴示威者圍困 促炒大學校長（有片） 【下一頁】

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，俄軍上年動員徵召的新兵仍屬訓練及裝備不足，未達可作戰水平，導致他們重覆去年冬天反攻失敗的錯誤，在烏東阿瓦迪夫卡（Avdiivka）戰事中死傷慘重，甚至出現叛變。

柯比指俄軍在阿瓦迪夫卡戰事相信使用人海戰術，大量死傷打擊士氣。美方指俄軍部分陣亡士兵，相信是由指揮官下令處決逃兵或拒絕進攻士兵導致。

拜登警告伊朗勿襲中東美軍 伊朗威脅加沙先停火 【下一頁】

烏軍估計，俄軍在阿瓦迪夫卡傷亡人數達5,000人。美國則指俄軍損失最少125部裝甲車，失去超過一個營的武器裝備。鄰近俄國佔領地區頓涅茨克（Donetsk）的阿瓦迪夫卡被視為戰略重地，有助俄軍反推戰線，加深烏軍反攻難度。

美國周四宣布，為烏克蘭供應最新一輪1.5億美元軍事援助，提供包括小型武器彈藥及反坦克裝潢等。然而，美國眾議院新任議長約翰遜（Mike Johnson）曾反對繼續支援烏克蘭，使未來援助蒙上陰影。

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責任編輯：吳漢培

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