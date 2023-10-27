美猶太學生不滿被撐巴示威者圍困 促炒大學校長（有片）

美國紐約市私立大學Copper Union周三（25日）有親巴勒斯坦人士示威，並將一群猶太學生圍困在學校圖書館。這批猶太學生不滿校方未能保障他們的安全，要求解僱該校校長。

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數十名示威者當日高舉巴勒斯坦國旗和「猶太復國主義不要插手大學」（Zionism Hands Off Our Universities）的標語，原定在校園大樓外示威。

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示威者本來打算前往校長斯帕克斯（Laura Sparks）的辦公室，要求她譴責以色列襲擊加沙（Gaza）平民，但突然改變路綫前往圖書館。

圖書館保安在聽到示威者走近後鎖上門，但示威者在外敲打牆壁，並繼續高呼「解放巴勒斯坦」的口號。

據悉，紐約警方在示威期間一直駐守現場，沒有拘捕任何人或發出傳票，而示威者其後也離開大樓。當時有11名猶太學生在場。

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受驚猶太學生的代表律師周四（26日）指，學生因示威感覺校園不安全，也不敢回校。猶太學生不滿校長斯帕克斯未有履行職責保障學生安全，要求對方辭職

律師指猶太學生被困圖書館最少40分鐘，有人要撥打911電話求助。

但紐約警方指警察從頭到尾都在現場，而親巴勒斯坦示威者只敲打圖書館窗戶約10分鐘，未造成直接威脅或損壞，該校學生也未有遇到危險。

不過律師就反駁警方説法，指直到當晚8點後才看到穿著制服的警察。

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責任編輯：鄭錦玲