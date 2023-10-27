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【700】南非大股東Naspers旗下Prosus再將9600萬股騰訊存倉　290億大貨壓境預告減持

股市 11:15 2023/10/27

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南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus 近周將290億貨值的騰訊 （00700） 股份存入中央結算系統（CCASS），並悉數轉入御用券商高盛，意味Naspers新一批用作減持以回購的騰訊大貨正式再壓境而來。

騰訊大戶倉位上周見異動，根據聯交所數據，10月17日約9600萬股騰訊存入CCASS系統，以當日收市價302.2元計，貨值290億元，當中大部份均轉入Naspers御用的高盛倉位。Naspers及Prosus 上一次大規模轉倉是在4月中旬，當時同樣存入了9600萬騰訊股到CCASS。

隨著Naspers部署存倉行動候機減持，騰訊由10月中旬股價起回落，周五（27日）現升0.63%，報289.4元。

Naspers：策略無變 存倉為實施回購

Naspers 及Prosus 去年起啟動無上限回購計劃，減持騰訊持股套出資金買回自家股份，Prosus在當地時間10月18日宣布，為了繼續回購計劃，Prosus將其擁有實物持有的9,600 萬股或1%騰訊股票，轉換為電子方式持有，並存入CCASS，強調做法與2023年4月時存倉9,600萬股行動一樣。

Naspers 及Prosus強調，此次存倉不代表Prosus 和 Naspers 策略出現任何變化，僅僅是為了實施開放式回購計劃而作的股票部署，以有序地進行交易。值得留是，港股交易時，券商均是經過CCASS系統交收，故一般而言，大股東必須先存倉，再經系統減持。

Prosus NAV提高近7%

兩間公司冀減持騰訊再回購，收窄其股價與每股資產淨值（NAV）折讓，Naspers 及Prosus稱，從2022年6月底推出無上限回購計劃至2023年9月底，Naspers 折讓減少16個百分點，釋放了250億美元的價值，在此期間，Prosus 自由流通量減少17%，導致NAV提高了近 7%。

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記者：李哲毅

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