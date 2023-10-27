【Google AI】Google Map引入新AI功能　支援沉浸式視圖

▲ 考慮到駕駛者的需求，Google Map將顯示通行順暢車輛（HOV）的車道，以更容易在大城市導航。（Google）

Google Map是大眾出門經常用到的工具，它能為用戶搜索目標地點、規劃最省時的交通路線等。為提升搜尋結果的準確度，Google Map引入了一系列新AI功能，包括支援沉浸式視圖（Immersive View），以帶來更身臨其境的導航效果，使駕駛者更容易遵循行駛路線。

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Google表示，新版Google Map能通過AI演算法，將一些含糊的查詢字眼，例如「拿鐵藝術」和「秋天的樹葉」，又或根據其他用戶分享的圖片，來顯示符合要求的地方。這些結果是來自Google Map社群分析的數十億張照片識別出來，而該功將於本周在法國、德國、日本、英國和美國率先推出，然後逐漸擴展到更多國家和地區。

考慮到駕駛者的需求，Google Map也將顯示通行順暢車輛（HOV）的車道，以更容易在大城市導航，改善司機更好地規劃路線，而這功能會先在美國地區推行。至於Android和iOS用戶，也將能夠在地圖上獲得有關電動車（EV）充電站的更多訊息，包括與其車輛的兼容性以及充電速度的資料。

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此外，Google也擴展了Lens 功能的使用地區。該功能可幫助用戶根據周圍環境進行定位，利用AR 和AI 來顯示正確的路徑，從而協助用戶找出正確的方向。Google表示，Lens 功能亦將於本周擴展至逾50個新城市，包括拉斯維加斯、羅馬、聖保羅和台北等。

責任編輯：陳卓賢

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