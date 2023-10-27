  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 04:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登警告伊朗勿襲中東美軍 伊朗威脅加沙先停火

環球政治 11:07 2023/10/27

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周三（25日）警告伊朗，不要攻擊中東地區的美國駐軍。伊朗外交部長阿蔔杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）威脅，如加沙地區（Gaza）未停火，難保美國會捲入攻擊。

【以巴戰爭】拜登呼籲以巴和平共處 再倡兩國方案各自建國 【下一頁】

拜登罕有地直接向伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發出警告，指中東美軍如持續成為攻擊目標，美軍將會反擊，伊朗應該有所預備，並表明舉動與以色列無關。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周四（26日）表示，中東多處駐紮美軍的聯合基地遇襲後，拜登已向哈梅內伊發出警告，雙方直接對話。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）同日表示，美軍向中東增兵約900人。他亦透露，上周二（17日）至周四（26日）間，美國駐伊拉克及叙利亞部隊分別遭遇最少14次襲擊，導致數十人受輕傷。最近一次為周四，伊拉克北部空軍基地成為目標，美軍成功阻止，未有造成人員受傷。

加沙難民營 電視台社長認屍痛失妻女兒孫 【下一頁】

阿蔔杜拉希揚周四在聯合國大會發言時明言，即使伊朗不希望戰事擴大，但如果加沙的屠殺不停止，中東美軍將無可避免成為攻擊目標。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）幕僚否認，拜登與哈梅內伊直接對話，指前者應該詢問幕僚取得對話證據。

伊朗官媒國家通訊社（IRNA）引述匿名消息人士報稱，美國向伊朗及其資助的武裝組織發出訊息，表明不希望戰事擴大，呼籲保持克制。IRNA批評美國一方面向以色列供應武器裝備，轉身又要求其他國家不要擴大戰事，重申盟友獨立行事，非聽令於伊朗。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻
2023/10/26
【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻
【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民
2023/10/26
【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民
【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局
2023/10/26
【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局
佛州成全美首州 下令大學解散親巴勒斯坦團體
2023/10/25
佛州成全美首州 下令大學解散親巴勒斯坦團體
【以巴戰爭】約旦王后斥西方：雙重標準 未譴責以國襲平民
2023/10/25
【以巴戰爭】約旦王后斥西方：雙重標準 未譴責以國襲平民

你可能感興趣

【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻
16:00 2023/10/26
【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻
【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民
15:00 2023/10/26
【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民
【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局
11:04 2023/10/26
【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局
地緣政治 外交 美國 拜登 伊朗 美軍 巴勒斯坦 以色列 加沙 白宮

上一篇文章

美猶太學生不滿被撐巴示威者圍困 促炒大學校長（有片）

下一篇文章

緬因州槍擊案18死13傷 槍手為美軍訓練槍械教官（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款