拜登警告伊朗勿襲中東美軍 伊朗威脅加沙先停火

美國總統拜登（Joe Biden）周三（25日）警告伊朗，不要攻擊中東地區的美國駐軍。伊朗外交部長阿蔔杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）威脅，如加沙地區（Gaza）未停火，難保美國會捲入攻擊。

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拜登罕有地直接向伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發出警告，指中東美軍如持續成為攻擊目標，美軍將會反擊，伊朗應該有所預備，並表明舉動與以色列無關。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周四（26日）表示，中東多處駐紮美軍的聯合基地遇襲後，拜登已向哈梅內伊發出警告，雙方直接對話。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）同日表示，美軍向中東增兵約900人。他亦透露，上周二（17日）至周四（26日）間，美國駐伊拉克及叙利亞部隊分別遭遇最少14次襲擊，導致數十人受輕傷。最近一次為周四，伊拉克北部空軍基地成為目標，美軍成功阻止，未有造成人員受傷。

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阿蔔杜拉希揚周四在聯合國大會發言時明言，即使伊朗不希望戰事擴大，但如果加沙的屠殺不停止，中東美軍將無可避免成為攻擊目標。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）幕僚否認，拜登與哈梅內伊直接對話，指前者應該詢問幕僚取得對話證據。

伊朗官媒國家通訊社（IRNA）引述匿名消息人士報稱，美國向伊朗及其資助的武裝組織發出訊息，表明不希望戰事擴大，呼籲保持克制。IRNA批評美國一方面向以色列供應武器裝備，轉身又要求其他國家不要擴大戰事，重申盟友獨立行事，非聽令於伊朗。

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責任編輯：吳漢培