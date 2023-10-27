▲ 【內房危機】花樣年與藍綠雙城訂框架合作協議 制定境內物業項目重組

花樣年控股 （01777） 公布，旗下花樣年中國與藍綠雙城訂立框架合作協議。藍綠雙城將協助集團制定其境內物業項目重組計劃；與境內債權人進行溝通、協調及磋商；以及制定加快出售物業及其他資產的計劃。經進一步協商後，雙方亦可就提供物業項目相關服務簽訂協議。

合作協議初步為期36個月

雙方的合作協議初步為期36個月，合作期限可經合作協議雙方協定予以延長。於合作期間，雙方將成立專責工作小組，定期舉行會議，討論並推動合作協議項下擬進行的合作。

藍綠雙城為一間以「共建」模式從事房地產開發，及運營的混合所有制現代專業服務企業。花樣年認為，透過利用藍綠雙城的資源及專業知識，是次合作可協助集團緩解其流動性壓力，並促進與其境內債權人的溝通。

相關文章：【內房危機】晨星降碧桂園公允值至0.5元 進一步賣產亦難提高償付能力、持續經營存不確定性

相關文章：【恒大危機】內地傳許家印心肌梗塞死亡？接近恒大人士：感覺消息不是真的