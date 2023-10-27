9月樓價指數創6年多新低　專家：「減辣」要見效需時　年內樓價續受壓

差估署公布最新樓價指數，9月私樓售價指數報332.1，按月跌1.75%，連挫5個月，並跌穿去年底的334.7點，倒跌0.7%，意味著今年前半的樓價升幅已全蒸發。同時創了2017年4月的330點後，近6年半以來的新低。

按單位面積劃分，各類單位指數均按月下跌，A類（431平方呎以下）單位跌勢比較明顯，於9月份報358.7點，按月跌1.89%。其次為D類（1,076至1,721平方呎），9月報291.1點，按月跌1.82%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映今年原先上升的樓價進入下跌軌道。雖然施政報告對印花稅「減辣」，但由於購買力雖要時間釋放，市場亦欠缺其他利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力仍然很大，預計樓價全年樓價將下跌5%。

租金走勢方面，9月指數報186.3點，今年至今連升9個月，累升約7.3%。王兆麒認為，政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，相信今年餘下時間住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升8%左右。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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