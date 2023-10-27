▲ 【內房危機】晨星降碧桂園公允值至0.5元 進一步賣產亦難提高償付能力、持續經營存不確定性

碧桂園 （02007） 美元債違約，晨星股票分析師Jeff Zhang表示，由於考慮到碧桂園不會在寬限期內履行支付境外債息，因此對碧桂園違約並不驚訝，預期當碧桂園正式違約後，將進一步衝擊有意置業者對碧桂園品牌的信心，因此將碧桂園公允價值由1.2元，下調至0.5元。

碧桂園的流動性受到銷售大跌所限制

他指，最新的公允值預測反映碧桂園的收入及銷售，將持續下降至2027年，當中2024至2025年跌幅最為明顯，而與2024年前比較，2025年的營運虧損將持續更長時間，因低線城市的去化率及價格更低。基於碧桂園的盈利低迷，海外債務重組前景混亂，因此晨星將碧桂園的不確定性評級由「非常高」，上調至「極端」水平。

「由於碧桂園的流動性受到銷售大跌所限制，公司的生存將取決於債權人是否接受擬議的還款計劃。」

海外債權人可能要求提前償還更大額的金額

Jeff Zhang稱，由於碧桂園未能支付債息，並已委任財務顧問，預期未來數月可完成債務重組，但即使碧桂園成功將9隻在岸債展期，海外債權人可能要求碧桂園提前償還更大額的金額，以提高安全度。與此同時，債權人或會拒絕由碧桂園提出的整體解決方案，導致公司資產最終被清算。

由於碧桂園的資產集中於低線城市，進一步出售資產未必能大幅提高碧桂園的償付能力，故在缺乏監管機構帶動或金融機構支持下，相信碧桂園的持續經營情況仍處於不確定狀態。

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編輯：陳韻妍