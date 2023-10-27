【美股業績︱Intel】英特爾業績勝預期、預計今季銷售恢復增長　開市升逾8%

▲ 【美股業績︱Intel】英特爾業績勝預期、預計今季銷售恢復增長 股價盤後升逾7%

英特爾（Intel 美︰INTC）公布季度業績。英特爾上季收入按年跌8%至141.6億美元，連跌七季，高於市場預期的135.3億美元，經調整每股收益10.41美元，高於預期的0.22美元。受個人電腦市場改善及更具競爭力的產品線推動，英特爾預計第四季度銷售將恢復增長，英特爾股價開市升逾8%，報35.31美元。

期內，客戶端運算部門銷售額按年跌3%至79億美元，資料中心和人工智能部門銷售額跌一成至38億美元。

行政總裁Pat Gelsinger表示，公司今年將削減約30億美元成本。其財務總監David Zinsner表示，每股收益受惠於公司控制費用，營運費用按年減少15%。

英特爾預計，第四季度經調整每股收益為0.23美元，收入預測為146億和156億美元，相對預期的0.32美元及143.1億美元。

英特爾的樂觀展望表明，在Pat Gelsinger領導下復甦勢頭日益強勁。英特爾曾表示，個人電腦市場已度過因庫存積壓而導致的最嚴重歷史性衰退。但伺服器業務仍苦苦掙扎，因客戶轉向英偉達生產的芯片。

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責任編輯︰梁浩碩