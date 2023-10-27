  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 04:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】渣打為渤海銀行減值　滙豐會否踩雷？

股市 09:26 2023/10/27

分享：

分享：

【分析】渣打為渤海銀行減值　滙豐會否踩雷？

渣打銀行 （02888） 公布業績，宣布要為其持股的渤海銀行 （09668） 減值6.97億美元，震驚市場，股價罕有急瀉11%，投資者首個要問的是，為何渣打為渤海銀行減值，市場現在才知？其次問題是，滙豐 （00005） 會否遇到相同問題？

渤海銀行中期業績，早於8月28日已發布，相比於渣打銀行於10月26日公布業績，有兩個月時間予投資者避險，不過，沒有人留意，甚至渣打是渤海銀行股東，亦甚少人知，直至渣打公布減值時，股價才一度跌12%，再重看由於渤海銀行中期業績，這個減值亦難以發現端倪。

渣打：集團於渤海銀行投資的賬面值降至8億美元

一般少人留意的股份，市場報道、又或是投資者查閱，一般只看Top Line及Bottom Line，即收入及純利，渤海銀行半年收入跌3%至131億元（人民幣，下同），純利跌8%至41億元，亦未有異樣，股價更在業績公布後累升17%，到9月中高收1.29元。

渣打銀行在業績報告指，「由於渤海銀行第二季度盈利受壓及宏觀經濟前景充滿挑戰，以致其使用價值計算減少」，另外亦指「渤海銀行的投資的賬面值，因計算所得使用價值下跌而進一步減少有關，反映渤海銀行在其半年度財務報告中呈報的預測利率下降及淨息差收窄。集團於渤海銀行投資的賬面值已由15億美元減少至8億美元」。

滙豐持有交行19.03%股權

即淨息差收窄，渤海銀行的中期淨息差由1.49%跌至1.24%，下降0.25個百分點。市場利率定價自律機制發布《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，提出淨利差的評分「警戒線」為1.8%，然而交行 （03328） 亦由1.53%跌至1.31%，下跌0.22個百分點，工行 （01398） 則為1.52%。主要原因是銀行存款利率高，而貸款利率低的問題。

值得留意的是，滙豐持有交行19.03%股權，滙豐下周一公布業績，會否需要為交行減值？

相關文章：【渣打業績】渣打財務總監：就渤海銀行投資所作減值已是適當保守

相關文章：【渣打業績】渣打第3季列帳稅前溢利按年跌54%　受累渤海銀行減值　港股尾市插一成、倫敦股價插17%

記者：譚志偉

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

 

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？
2023/10/26
【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？
【分析】中移動第三季純利僅增4%　對派息前景有何影響？
2023/10/25
【分析】中移動第三季純利僅增4%　對派息前景有何影響？
【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？
2023/10/20
【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？
【分析】臨近雙11　京東為何再創上市新低？
2023/10/19
【分析】臨近雙11　京東為何再創上市新低？
【分析】特斯拉TSLA周三收市後業績　市場點估？
2023/10/18
【分析】特斯拉TSLA周三收市後業績　市場點估？
個股分析 港股 渣打集團（02888） 交通銀行（03328） 渤海銀行（09668） 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款