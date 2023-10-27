▲ 【分析】渣打為渤海銀行減值 滙豐會否踩雷？

渣打銀行 （02888） 公布業績，宣布要為其持股的渤海銀行 （09668） 減值6.97億美元，震驚市場，股價罕有急瀉11%，投資者首個要問的是，為何渣打為渤海銀行減值，市場現在才知？其次問題是，滙豐 （00005） 會否遇到相同問題？

渤海銀行中期業績，早於8月28日已發布，相比於渣打銀行於10月26日公布業績，有兩個月時間予投資者避險，不過，沒有人留意，甚至渣打是渤海銀行股東，亦甚少人知，直至渣打公布減值時，股價才一度跌12%，再重看由於渤海銀行中期業績，這個減值亦難以發現端倪。

渣打：集團於渤海銀行投資的賬面值降至8億美元

一般少人留意的股份，市場報道、又或是投資者查閱，一般只看Top Line及Bottom Line，即收入及純利，渤海銀行半年收入跌3%至131億元（人民幣，下同），純利跌8%至41億元，亦未有異樣，股價更在業績公布後累升17%，到9月中高收1.29元。

渣打銀行在業績報告指，「由於渤海銀行第二季度盈利受壓及宏觀經濟前景充滿挑戰，以致其使用價值計算減少」，另外亦指「渤海銀行的投資的賬面值，因計算所得使用價值下跌而進一步減少有關，反映渤海銀行在其半年度財務報告中呈報的預測利率下降及淨息差收窄。集團於渤海銀行投資的賬面值已由15億美元減少至8億美元」。

滙豐持有交行19.03%股權

即淨息差收窄，渤海銀行的中期淨息差由1.49%跌至1.24%，下降0.25個百分點。市場利率定價自律機制發布《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，提出淨利差的評分「警戒線」為1.8%，然而交行 （03328） 亦由1.53%跌至1.31%，下跌0.22個百分點，工行 （01398） 則為1.52%。主要原因是銀行存款利率高，而貸款利率低的問題。

值得留意的是，滙豐持有交行19.03%股權，滙豐下周一公布業績，會否需要為交行減值？

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記者：譚志偉