【恒指夜期+ADR】以色列擴大地面進攻　夜期跌235點　港股ADR全綫下跌（不斷更新）

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以色列於香港時間今晨1時表示擴大地面進攻，加上摩通CEO戴蒙減持，資金避險，買黃金及買債，現貨金價升穿2000美元，收報2006.37美元，升1.1%，債息回軟，跌至4.835厘，道指亦跌366點。夜期大跌235點，收報17175點。港股ADR全綫下跌。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 111.02 -1.8% 騰訊ADR 288.51 -1.5% 滙豐ADR 57.42 -1.1% 阿里巴巴美股 80.97 -1.7%

北水錄逾24億淨流入 買美團中芯沽中移動中海油

中港股市走強，北水續錄24.1億元淨流入。資金主力買美團 （03690） 及中芯國際 （00981） ，兩隻股份均錄得2.6億元淨流入，藥明生物 （02269） 則吸資2億元；淨流出方面，中移動 （00941） 及中海油 （00883） 分別錄1.8及1.4億元淨流出。

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翰森製藥、中生製藥、石藥三藍籌升9%至11% 阿里巴巴升3%、恒指反彈354點

港股反彈300點，重上10天綫。恒指高開115點，其後走勢反覆向上，午後曾升最多453點，高見17497點。恒指收升354點，收報17398點，成交914.8億元。科指升2.5%，報3806點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%，中生製藥 （01177） 、石藥 （01093） 、翰森製藥 （03692） 升逾9%至11%，電視廣播 （00511） 升近16%。

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分析文章︰

【分析】渣打為渤海銀行減值 滙豐會否踩雷？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期大跌235點，收報17175點

【22：41】恒指夜期跌137點

【17：50】【業績│3968】招行第三季純利按年上升1.7% 不良貸款率持平、淨利息收益率2.19厘

【17：30】【業績｜內險】平安保險首3季純利875.8億人幣、按年少5.6% 上季折合少賺近兩成

【17：05】【業績｜汽車股】長城汽車第三季多賺42% 扭轉上半年跌75%走勢

【16：55】【業績︱內房】萬科企業第三季淨利潤37.5億元人幣 按年下跌22.5%

【16：40】【業績｜1398】工行第三季盈利微升不足0.1% 營業收入按年倒退6%

【16：30】【業績│1288】農行第三季純利按年升近8% 期內收入按年跌逾3%

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升逾3%，中生製藥 （01177） 、石藥 （01093） 、翰森製藥 （03692） 升逾9%至11%，電視廣播 （00511） 升近16%，恒指升354點，收報17398點，重上10天綫，成交914.8億元。科指升2.5%，報3806點。

【16：00】恒指U盤前升362點，報17407點。

【15：45】港股收市前，恒指升約358點，報17403點，科指升2.6%，報3808點。

【15：27】東方海外 （00316） 尾市升逾3%，高見102.2元。

【15：09】電視廣播 （00511） 尾市升幅再擴大，最新升逾15%，報3.27元。

【15：06】恒指尾市升約330點，報17375點，科指升2.2%，報3795點。

【14：53】翰森製藥 （03692） 升近12%，中生製藥 （01177） 、石藥 （01093） 升一成，藥明生物 （02269） 升逾7%，穩佔表現最好藍籌首四位。

【14：38】【騰訊700】騰訊企業服務據報不設收入增長目標 減虧幅度成業務考核指標

【14：21】宏基 （01718） 升逾六成，高見0.112元。

【13：54】大市升幅擴大至400點，報17451點，升406點，科指升2.7%，報3812點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%。中芯國際 （00981） 升逾6%。

【13：29】中生製藥 （01177） 最新升9%，高見2.91元。

【13：27】國壽 （02628） 跌幅午後收窄至近2%，今公布業績的平保 （02318） 轉升0.1%，同於今日公布業績的太保 （02601） 微跌0.1%，財險 （02328） 下日公布業績，股價跌近1%。

【13：17】恒指最新升近250點，報17288點，升243點，科指升1.7%，報3775點。

【13：14】【施政報告2023】李家超：樓市減辣可促交投、來港企業增加利促收 陳茂波料今年財赤逾千億

【13：04】恒指午後初段升近200點，報17242點，升197點，科指升1.4%，報3762點。

【13：04】中國恒大 （03333） 升逾5%，高見0.238元。

【恒大危機】中國恒大據報與反對重組計畫的部分債權人會談 恒大升逾5%

【12：41】【新股IPO】螞蟻集團支持的中和農信據報考慮來港上市 籌最多39億元

【12：00】恒生指數半日升168點，報17213點，成交424.7億元。科指升1.4%，報3762點。ATM升0.8%至逾2%，國壽 （02628） 績後跌逾2%，醫藥股造好，中生製藥 （01177） 升逾8%，石藥 （01093） 、翰森製藥 （03692） 升逾7%，藥明生物 （02269） 升逾4%。

【11：51】中生製藥 （01177） 升近8%，高見2.9元，暫為表現最好藍籌，國壽 （02628） 跌3%，藍籌中最差。

【11：47】恒指中午收市前升約166點，報17211點，科指升1.4%，報3765點。

【11：30】A股半日向上，上證半日升0.4%，深證升1.1%，創業板指升1.4%。

【11：16】【700】南非大股東Naspers旗下Prosus再將9600萬股騰訊存倉 290億大貨壓境預告減持

【11：11】天齊鋰業 （09696） 績後升5%，高見42.9元。

【鋰業股｜業績】天齊鋰業第三季純利跌逾7成至17億人幣

【11：10】網易 （09999） 升3%，高見170.4元。

【遊戲版號】內地10月批出87遊戲 網易、米哈遊有份

【11：06】恒指升勢略為回順，最新升近200點，報17232點，升188點，科指升1.5%，報3767點。

【10：58】中芯國際 （00981） 升逾5%，高見22.7元。

【10：52】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 最新再度轉跌逾1%，安踏 （02020） 升逾2%，特步 （01368） 跌逾3%破底。

【10：40】石藥 （01093） 升逾7%，藥明生物 （02269） 升逾4%。

【10：37】【內房危機】花樣年與藍綠雙城訂框架合作協議 制定境內物業項目重組

【10：34】港股最新升近300點，報17334點，升289點。科指升2.2%，報3792點。

【10：28】馬可數字科技 （01942） 逆市跌逾11%，破底低見2.11元。

【10：25】零跑汽車 （09863） 逆市跌逾3%，低見31.35元。

【10：23】【中國經濟】首三季工業企業實現利潤總額下降9%至5.41萬億人幣 跌幅較前8個月收窄

【10：19】碧桂園 （02007） 升近3%，高見0.71元。

【內房危機】晨星降碧桂園公允值至0.5元 進一步賣產亦難提高償付能力、持續經營存不確定性

【10：10】李寧 （02331） 破底低見23.25元後，股價最新反彈倒升逾1%，高見24.35元。

【10：06】潤地 （01109） 擬分拆項目以REIT形深圳上市，股價升2%，高見29.85元。

【新股IPO】潤地建議分拆項目以基建REIT形式於深交所上市 令集資方式及平台多元化

【10：04】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%，京東 （09618） 升3%，小米 （01810） 升逾1%。

【小米發布會】雷軍：「澎湃」代表自由奔流 另小米14系列面世、售價3,999元起

【09：58】港股早段升幅擴至逾200點，報17254點，升210點，科指升1.6%，報3773點。

【09：41】電視廣播 （00511） 最新升逾15%，高見3.34元，邵氏兄弟 （00953） 升近19%，高見0.146元。

【09：40】國壽 （02628） 績後向下，股價早段逆市跌逾4%，低見10.24元。

【09：34】【新股IPO】極兔速遞1519首掛開報12元 與發售價持平

【09：30】中石化 （00386） 績後升近2%，開市後初段高見4.11元。

【業績│油股】中石化第三季純利按年增加38%至179億人幣 向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型

【09：24】國壽 （02628） 績後逆市低開逾2%。國壽上季純利5300萬元人民幣，按年大跌99.1%。

【業績│內險股】國壽第三季純利大跌99% 期內收入跌近1成

【09：22】滙豐 （00005） 升近2%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，京東 （09618） 升近3%，李寧 （02331） 續跌逾2%，恒指高開115點，開報17160點，成交18.6億元。科指升0.7%，報3739點。

【HSBC滙豐】滙豐：已在香港及英國合共完成20億美元回購

【09：13】期指開報17150點，升108點。

【09：03】恒指黑期升約117點，報17155點。

【08：30】【李克強病逝】國務院前總理李克強病逝 享年68歲

【07：48】【電視廣播511】電視廣播︰預期截至年底6個月將實現正數EBITDA

【07：45】【Morning精點】港鐵載客量逐漸恢復竟是大行狠削目標價兩成原因？︱全港6大牙科津貼項目一覽

【07：45】港股ADR收報17170點，升125點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.31元，較港收市價高1.21元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報289.06元，較港收市價高1.46元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.66元，較港收市價高0.91元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】高息料持續 ，美股周四受壓，資金沽大型科技股 ，道指一度回落291點，納指跌幅曾達2%。道指跌251點，報32784點；標指跌49點，報4137點；納指跌225點或1.76%，報12595點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點 滙豐ADR高港股2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩