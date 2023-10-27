  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 04:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI狂潮】近半港企擬增AI投資　惟顧慮技術可信性

科技 09:30 2023/10/27

分享：

分享：

Workday發佈最新全球調查《全球企業管理層人工智能指數》調查，報告顯示企業的人工智能發展成熟程度與其效益有關聯。

生成式人工智能（Generative AI）技術發展急速，財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday發布最新全球調查表示，AI發展成熟程度與其效益有關聯，近半數受訪香港企業更指出會於未來3年將增加AI及機器學習（ML）預算。

惟Workday大中華區總經理湛致遠提到，不少企業顧慮AI的可信性，以及有IT部門反映，長遠而言，維護系統運作也成為其最大挑戰。

Workday大中華區總經理湛致遠表示，科技架構、員工技能、規劃模型等領域缺乏準備，均會導致企業難以進一步與AI及ML進行整合。（張寶燕攝）

湛致遠認為，由於港府亦有意帶頭推動AI發展，加上企業已對技術潛力有一定程度認知，例如了解自動化工作流程，有助改善營運效率等，因此不論在試行及推出AI、ML技術方面，不少港企均反映已準備就緒。

【人才難求】IT人才荒　招攬女性專才好時機

僅3%港企 大規模拓展技術

Workday昨（26日）發布最新全球調查《全球企業管理層人工智能指數》的數據，也包括香港在內。

該調查於今年5月至6月期間進行，訪問共2,355名包括CEO、CFO、CHRO等在內的跨職能高級管理人員，主要來自金融、零售、製造業，其企業所在地區則包括北美洲（895間），歐洲、中東及非洲（860間），以及亞太及日本（600間）。

研究指出，本港企業對AI及ML帶來的潛在影響持樂觀態度，48%受訪者認為AI及ML能帶來好處，兩大投資主因包括：有助提升營運效率及決策。在AI及ML準備程度上，湛致遠提到，本港企業僅次德國，位列全球第二（見表）。

目前40%香港受訪者表示正推行AI及ML，19%則正在試用該技術。而本港企業平均撥用16%的年度預算於AI及ML，47%指出未來3年將增加預算。

然而，即使對應用AI技術持較開放態度，調查亦發現，49%受訪香港企業高層特別顧慮技術的可信性，因此與亞太及日本區的平均數字14%相比，只有3%港企的AI及ML技術處於大規模拓展階段。

湛解釋：「這取決於數據是否齊全、數據是否已經整合、是否有準確的數據及AI模型支援」，以及不少企業高管都會顧慮到：「有沒有員工擁有相關技能，協助營運？員工已準備好應對嗎？」

另有43%港受訪者提到：「現時仍難以判斷AI及ML未來是否會窒礙業務發展，或是過度炒作的科技的最新例子。」

【開拓商機】Workday搶攻日本業務　亞太、日本區劃分為兩大市場部門

【AI創新】Workday將推出多項生成式AI功能　撰寫職位介紹、分析合約更省時

需有效訓練AI模型 人手監督

許多高管均對AI寄予厚望，惟湛又提到，由於內部IT團隊與負責AI的準確性、效率均有莫大關聯，因此長遠對他們而言，維護系統將會成為最大挑戰：

不論是零售、銀行業等，許多企業的內部IT團隊本來已需要顧及維護多個不同系統。未來，還要兼顧維護AI及ML系統，責任亦變得更大。

若想進一步釋放AI及ML潛能，湛強調：

第一步必需要有科技工具、已經整合的數據及完善數據架構，才可以有效訓練AI模型。

其後則需要靠人手配合技術，幫助監督提高生產力。尤其在協助分析工作方面，才可以藉此得出更有質素、更準確的結果，真正幫助進行更好的決策。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips:

ET贏商有計
【ET贏商有計】嘉里物流加強創新及自動化 與夥伴共迎疫後新機遇
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容
2023/10/26
【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容
【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）
2023/10/26
【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）
【AI競賽】生成式AI改善混合工作體驗　思科推多項Webex新工具助力
2023/10/26
【AI競賽】生成式AI改善混合工作體驗　思科推多項Webex新工具助力
【Google Fact Check】Google Search推新工具　助驗證圖片來源
2023/10/26
【Google Fact Check】Google Search推新工具　助驗證圖片來源

你可能感興趣

【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容
17:30 2023/10/26
【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容
【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）
19:14 2023/10/26
【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）
【AI競賽】生成式AI改善混合工作體驗　思科推多項Webex新工具助力
15:13 2023/10/26
【AI競賽】生成式AI改善混合工作體驗　思科推多項Webex新工具助力
人工智能 香港 人力資源 機器學習 雲端 數碼轉型 科技產品 網絡保安 亞太 零售

上一篇文章

【Google AI】Google Map引入新AI功能　支援沉浸式視圖

下一篇文章

【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款