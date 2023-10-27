【AI狂潮】近半港企擬增AI投資　惟顧慮技術可信性

▲ Workday發佈最新全球調查《全球企業管理層人工智能指數》調查，報告顯示企業的人工智能發展成熟程度與其效益有關聯。

生成式人工智能（Generative AI）技術發展急速，財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday發布最新全球調查表示，AI發展成熟程度與其效益有關聯，近半數受訪香港企業更指出會於未來3年將增加AI及機器學習（ML）預算。

惟Workday大中華區總經理湛致遠提到，不少企業顧慮AI的可信性，以及有IT部門反映，長遠而言，維護系統運作也成為其最大挑戰。

▲ Workday大中華區總經理湛致遠表示，科技架構、員工技能、規劃模型等領域缺乏準備，均會導致企業難以進一步與AI及ML進行整合。（張寶燕攝）

湛致遠認為，由於港府亦有意帶頭推動AI發展，加上企業已對技術潛力有一定程度認知，例如了解自動化工作流程，有助改善營運效率等，因此不論在試行及推出AI、ML技術方面，不少港企均反映已準備就緒。

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僅3%港企 大規模拓展技術

Workday昨（26日）發布最新全球調查《全球企業管理層人工智能指數》的數據，也包括香港在內。

該調查於今年5月至6月期間進行，訪問共2,355名包括CEO、CFO、CHRO等在內的跨職能高級管理人員，主要來自金融、零售、製造業，其企業所在地區則包括北美洲（895間），歐洲、中東及非洲（860間），以及亞太及日本（600間）。

研究指出，本港企業對AI及ML帶來的潛在影響持樂觀態度，48%受訪者認為AI及ML能帶來好處，兩大投資主因包括：有助提升營運效率及決策。在AI及ML準備程度上，湛致遠提到，本港企業僅次德國，位列全球第二（見表）。

目前40%香港受訪者表示正推行AI及ML，19%則正在試用該技術。而本港企業平均撥用16%的年度預算於AI及ML，47%指出未來3年將增加預算。

然而，即使對應用AI技術持較開放態度，調查亦發現，49%受訪香港企業高層特別顧慮技術的可信性，因此與亞太及日本區的平均數字14%相比，只有3%港企的AI及ML技術處於大規模拓展階段。

湛解釋：「這取決於數據是否齊全、數據是否已經整合、是否有準確的數據及AI模型支援」，以及不少企業高管都會顧慮到：「有沒有員工擁有相關技能，協助營運？員工已準備好應對嗎？」

另有43%港受訪者提到：「現時仍難以判斷AI及ML未來是否會窒礙業務發展，或是過度炒作的科技的最新例子。」

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需有效訓練AI模型 人手監督

許多高管均對AI寄予厚望，惟湛又提到，由於內部IT團隊與負責AI的準確性、效率均有莫大關聯，因此長遠對他們而言，維護系統將會成為最大挑戰：

不論是零售、銀行業等，許多企業的內部IT團隊本來已需要顧及維護多個不同系統。未來，還要兼顧維護AI及ML系統，責任亦變得更大。

若想進一步釋放AI及ML潛能，湛強調：

第一步必需要有科技工具、已經整合的數據及完善數據架構，才可以有效訓練AI模型。

其後則需要靠人手配合技術，幫助監督提高生產力。尤其在協助分析工作方面，才可以藉此得出更有質素、更準確的結果，真正幫助進行更好的決策。

記者：張寶燕

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