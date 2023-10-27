【美企業績︱Ford】福特汽車業績遜預期、取消盈利指引　罷工帶來13億美元損失　股價最多跌1成

▲ 【美企業績︱Ford】福特汽車業績遜預期、取消盈利指引 罷工帶來13億美元損失

福特汽車（Ford 美︰F）公布季度業績。福特季度汽車收入411.8億美元，低於預期的412.2億美元，經調整每股收益0.39美元，低於預期的0.45美元。福特收報11.35元，跌1.7%，股價開市最多曾跌1成，暫跌近9%，報10.33美元，

期內，傳統業務Ford Blue賺取17.2億美元，商業業務Ford Pro賺取16.5億美元，其電動車部門Model e則虧損 13.3億美元。

福特首席財務官John Lawler表示，至今UAW罷工為公司帶來13億美元的生產損失，其中1億美元在第三季列帳。目前為止，因罷工而損失約8萬輛汽車，指恢復生產將是一項龐大的工作量。

John Lawler指，若UAW協議獲批，每輛組裝車輛的價格將增加850至900美元，表示將努力提高生產力和效率，並降低成本，以抵消額外成本並實現先前宣布的目標。

福特表示，將推遲先前宣布的約120億美元的電動車投資，包括推遲在肯塔基州（Kentucky）建造電動車電池廠。

因罷工事件，福特取消先前宣布的盈利指引，其中包括110億至120億美元的經調整盈利的預測，和60億至70億美元的經調整自由現金流的預測。

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責任編輯︰梁浩碩