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【電視廣播511】電視廣播︰預期下半年將實現正數EBITDA　股價曾升18%

股市 10:04 2023/10/27

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【電視廣播511】電視廣播︰預期截至年底6個月將實現正數EBITDA

電視廣播TVB （00511） 公布，預期截至12月31日止6個月期間將實現正數EBITDA，相比截至6月30日止6個月期間EBITDA虧損1.86億元。電視廣播股價高開2.8%，開報2.91元，最多升18%，高見3.34元。

廣告老客戶回歸

電視廣播表示，儘管經濟環境不佳，季度內其地面免費頻道的廣告收入仍呈現出積極的勢頭。翡翠台平日黃金時段電視廣告的平均單價於本季度內呈現積極趨勢，與截至今年6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，分別升16%及46%，指因迎回一段時間並未在其頻道上投放廣告的老客戶。在本季度透過其電視頻道投放廣告的逾400名客戶中，13%為新客戶或闊別兩年或兩年以上後重新回歸的客戶，包括若干藍籌企業客戶。

OTT串流業務亦呈現出積極的發展勢頭，與截至6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，尊貴myTV Gold的訂戶分別增長3%及26%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數（MAU）則穩定在約200萬。myTV Super平台數碼廣告的收入亦分別增長12%及16%，預計第四季度增長勢頭將加速，令其能夠取得數碼廣告收入全年逾20%的增長。

電商直播GMV約2.5億元人幣

內地業務方面，多渠道網絡（MCN）業務擴大其社交媒體的受眾範圍，且電商直播活動（包括與淘寶的合作以及我們的抖音直播店）的活躍度進一步提升。自3月與淘寶建立電商直播合作關係起及直至本季度末止6個月內，取得銷售產品的商品交易總值（GMV）約2.5億元人民幣。

合拍劇及同步劇方面，本季度與於年初與其簽訂產出協議的中國內地平台優酷及騰訊合作，開始五部劇集的拍攝，預計該等劇集將於第四季度開始為集團帶來收入。

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責任編輯︰梁浩碩

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