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【AMZN業績】亞馬遜第三季純利升2.5倍　開市升6%　商店、AWS雲齊報捷

股市 21:40 2023/10/27

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【AMZN業績】亞馬遜第三季純利升2.5倍　商店、AWS雲齊報捷

美國科技巨企Amazon（美：AMZN；亞馬遜）公布第三季業績，收入1430.83億美元，按年升12.6%，超預期的1414億美元，純利98.79億美元，每股盈利0.98美元，升2.5倍，超預期的0.58美元，純利包括了Rivian帶來的12億美元稅前估值收益。經調整純利為85.56億美元，升15倍。

亞馬遜股價開市大升6%，報127.5美元，打破科技股業績就算好，股價亦下跌的走勢。

業務方面，北美收入強勁，總銷售878.87億美元，升11.5%，經營利潤扭虧為營；國際銷售321.37億美元，升15.9%，經營虧損收窄至9500萬美元；AWS雲服務收入230.59億美元，升12.3%，經營利潤69.76億美元，大升29.1%。不過，相比微軟Azure收入增長29%及Google雲增長的22%，AWS雲增速相對緩慢。

然而亞馬遜CEO Andy Jassy指出，生成式AI為AWS在未來數年所反映的，是價值100億美元的機會。

單計廣告收入，已達120.6億美元，升37.7%，超市場預期的116億美元。因為第三方賣家和大品牌增加了廣告支出，以提高在競爭日益激烈市場中的知名度。增速更較Google的9%及facebook的23%更快。

節省成本方面，亞馬遜第三季的毛利率為7.8%，為2021年初以來最高水平。北美銷售業務毛利率4.9%，AWS雲服務毛利率30.3%，均為近年最佳。

亞馬遜預期第四季收入1600億至1670億美元之間，按年增長7%至12%。

Andy Jassy指出，第三季表現強勁，因為商店服務、成本，以及送貨速度踏到新台階，AWS增長持續穩定，廣告收入增長強勁，令整體收入及現金流顯著增長。

記者：譚志偉

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