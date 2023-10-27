【券商點睇】全年資本開支預算上調約20% 中海油目標價被降至16.57元

中銀國際報告稱，中海油（00883）第三季純利按季增長7%，大致符合該行預期，增長主要來自實現油價於期內按季上升14%﹐以及繼續控制成本。基於首三季的強勁表現，公司有信心達到全年產量指引上限水平，也將全年資本開支預算上調約20%。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

報告又稱，該行維持中海油的「買入」評級，將2023至2025年盈利預測下調1%至2%，主要因預期實現油價較低、產量較高、以及考慮成本控制預算，不過該股估值仍然吸引，目標價由16.88元下調至16.57元。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】溫股知新：五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛