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【券商點睇】全年資本開支預算上調約20% 中海油目標價被降至16.57元

股樓投資 11:33 2023/10/27

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中銀國際報告稱，中海油（00883）第三季純利按季增長7%，大致符合該行預期，增長主要來自實現油價於期內按季上升14%﹐以及繼續控制成本。基於首三季的強勁表現，公司有信心達到全年產量指引上限水平，也將全年資本開支預算上調約20%。

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報告又稱，該行維持中海油的「買入」評級，將2023至2025年盈利預測下調1%至2%，主要因預期實現油價較低、產量較高、以及考慮成本控制預算，不過該股估值仍然吸引，目標價由16.88元下調至16.57元。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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