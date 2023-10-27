【券商點睇】滙率波動短期侵蝕盈利 中國水務分拆業務釋放價值

中泰國際證券指出，中國水務（00855）因港元/美元利率上升導致利息支出增加，但公司持續提升人民幣借款佔比，以獲得較低息率。相關利息節省效益將對淨利潤產生正面作用，預計利息淨支出同比增長率將由2023財年的36.1%，2024至2026財年降至31.6%、12.1%、2.5%。

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此外，公司管道直飲水業務正處於爆發期。以2022年銷售金額計算，公司已成為中國最大的管道直飲水企業，市佔率達7.3%，分別高於第二及第三大的4.1%及3.1%。居民及來自學校、醫院、公共場所、政府機構等非居民需求旺盛。該行預計2024至2026財年來自管道直飲水的收入按年上升72.5%、40.7%、38.5%。

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報告稱，今年6月中國水務已遞交主板上市申請，計劃將其自來水及管道直飲水業務分拆，但維持控股權。中泰國際認為，公司分拆上市計劃有望於2024財年下半年內完成，可釋放相關業務的潛在價值，提升公司整體市值，目標價為7.6元，重申「買入」評級。

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責任編輯：林衛