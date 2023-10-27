【券商點睇】多晶硅價格於低位運行 協鑫科技受累行業調整期

國信證券引述協鑫科技（03800）的第三季業績交流會信息，截至第三季末，公司顆粒硅總金屬雜質含量低於0.5ppbw的產品比重已超過80%，品質不斷提升，用於N型產品的顆粒硅每月約5,000至6,000噸，市場對顆粒硅的認可度持續增強。

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另一方面，公司的鈣鈦礦組件研發繼續保持領先地位，上半年公司鈣鈦礦的光電轉換效率已超過16%，預計至2023年末組件效率有望突破18%，且年內將開始GW級鈣鈦礦新產綫的招標建設，有望在2025年貢獻產能。

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該行預計，協鑫科技在2023至2025年多晶硅產量將分別達到24萬噸、32萬噸及40萬噸，每股盈利預測分別為0.26元人民幣、0.21元人民幣和0.28元人民幣。鑑於當前仍處於行業調整期，該行給予2024年市盈率估值為8倍，對應公司目標價1.8元，投資評級為「買入」。

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責任編輯：林衛