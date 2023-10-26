▲ 【內房危機】碧桂園未按期兌付美元債息 信用衍生品委員會裁定「未能支付」、觸發CDS償付

在碧桂園 （02007） 未能支付一筆美元債券的利息之後，為碧桂園違約提供保護的衍生品被觸發。負責監管信用違約交換合約（CDS）市場的信用衍生品裁定委員會周四發布通知，裁定碧桂園在10月18日發生「未能支付」信用事件。

委員會周三（25日）開會，討論了碧桂園未能按時支付一筆美元債券的1,540萬美元利息，是否觸發CDS償付。「未能支付」是屬一系列信用事件的其中一種，可觸發所謂的CDS的賠付，這種衍生工具用於為企業或主權債務風險損失提供保險。

外電早前報道，據受託人花旗集團（美：C）的通知，碧桂園未能在寬限期內支付這筆美元債的利息，構成違約事件。



碧桂園在10月18日曾表示，預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務，希望通過尋求整體方案來解決目前面臨的困難。而資料顯示，碧桂園另外一筆美元債券4,000萬美元利息的兌付寬限期將於10月27日結束。

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編輯：胡學能