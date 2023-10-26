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【小米發布會】雷軍：「澎湃」代表自由奔流　另小米14系列面世、售價3,999元起

股市 23:17 2023/10/26

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【小米發布會】雷軍：「澎湃」代表自由奔流　另小米14系列面世、售價3,999元起

小米集團 （01810） 舉行發布會，創始人兼董事長雷軍在發布會開場稱，小米進入新十年（即2020至2030年），將投入更多資源發展核心技術，製造長期價值，估計今年研發投入突破200億元（人民幣，下同），較去年增加23.4%，料未來5年相關費用達1,000億元。

小米集團一如市場預料，推出全新「小米澎湃OS系統」，雷軍指出，新系統的命名，是因為「澎湃」代表自由奔流，匯聚每一個人的力量，連結廣闊的智慧世界，亦意味新技術蓬勃發展。雷軍重申，該系統是小米歷經13年探索和7年研發，直言是史無前例的系統底層重建。

他又稱，新系統正式版將會逐一推送，首發將會是國內版產品，包括小米14系列，預計12月正式開放。

小米同場發布「小米14系列」，搭載高通（美：QCOM）第三代驍龍8，配備全新的徠卡Summilux鏡頭。雷軍稱，就算是基本版，也可媲美iPhone 15 Pro。

「小米14」設有4款配色，分別為黑、白、雪山粉紅及青色，起價為3,999元（8G+256G）。機身設計方面，小米14設6.3吋屏幕、機身寬度71.5mm，搭配1.61mm直立邊框。

小米14 售價：

  • 8G+256G：3,999元
  • 12G+256G：4,299元
  • 16GB+512G：4,599元
  • 16GB+1TB：4,999元

小米14Pro 售價：

  • 12GB+256GB：4,999元
  • 16GB+512GB：5,499元
  • 16GB+1TB：5,999元
  • 鈦金屬特別版：6,499元
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編輯：伍鍵文

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