港鐵大圍站新設H出入口即日起啟用 無縫連接車站及商場圍方

港鐵大圍站新增的H出入口，於周四（26日）起正式啟用服務乘客、居民及顧客。新設的H出入口連接大圍站屯馬綫3號月台與車站上蓋嶄新大型社區地標圍方（The Wai），連同現有的大圍站B出入口，使車站及圍方無縫連接，提供更舒適便捷的通道連繫社區。

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港鐵公司（00066）旗下商場圍方於今年七月投入服務，為區內居民提供完善生活配套及社區設施。圍方坐落於大圍站上蓋，擁東鐵綫及屯馬綫匯聚之優勢。商場設有多個出入口，連接車站及公共運輸交匯處等地方，連同早前興建並已啟用的兩條新行人天橋連接區內主要屋苑，新商場可為乘客、當區居民及顧客往來不同目的地提供便捷的途徑，將大圍建設成更方便舒適的生活空間。

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港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示：「公司本著『鐵路加社區』的發展概念，以鐵路為骨幹建設可持續發展社區，早在物業發展項目的規劃階段已計劃於大圍站加建出入口，以加強車站及上蓋物業與社區的連繫。很高興圍方自七月開始試業至今，得到不少顧客及商戶的支持，現時已接近全數租出，隨著新建的H出入口啟用，圍方亦正式全面營業，為市民提供更多元化及優質的購物消閒體驗。」

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撰文：陳詠妍