【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】長跑或比賽後要適時補充 越野跑好手Vlad Ixel心得分享

跑完速度課、長課及比賽後，往往全身感到疲累，周身酸痛，適時飲用補充飲料，對身體恢復很有幫助。

▲ 訓練及比賽過後補充流失水份及營養十分重要。

在香港濕熱天氣，運動期間身體容易流失更多水份，不少越野跑手或馬拉松選手都有飲用營養補充飲料的習慣，包括由著名越野跑手、BIX創辦人Vlad Ixel所研發，在德國製造的一系列營養補充劑。有關水溶片於開水溶解後，就能提供運動時所需的礦物質和電解質，沒有附加不必要的糖份、人工色素及香料，喝過後可以繼續保持高效運動，減少出現疲勞、抽筋等不良反應。

▲ BIX最新推出的能量沖劑。（圖片來源：BIX HK IG 專頁）

部份糖尿病跑手或對飲用這些沖劑有一定忌諱，因為不少成份都含糖份，BIX產品含有從蔗糖中提取、由葡萄糖和果糖組成的雙醣Isomaltulose（異麥芽酮糖）。由於Isomaltulose 在代謝過程中釋放的能量相對較為平穩，避免了糖分飆升所帶來的能量起伏，適合長時間運動或高強度訓練。結合碳水化合物和電解質，不僅提供能量，並能維持水分平衡。腸道亦能保持強壯。

▲ BIX早前在法國Chamonix UTMB越野跑比賽擺設攤位，讓更多世界知名跑手認識。（圖片來源：BIX HK IG 專頁）

BIX創辦人Vlad Ixel在剛剛重陽節假期一連兩日山賽，都以強勢姿態勇奪冠軍，包括以1小時47分14秒完成HK50的24K賽，以及以2小時31分35秒跑畢Salomon 大嶼山站22.7K賽事，抛離第二名不少時間。被問到贏賽心得，他不忘推介最近新推出的BIX performance fuel mix，有關沖劑為運動員在訓練和比賽期間提供持續的能量。只要跑步時飲用，就會感覺到能量水平的差異。

▲ Vlad先在HK50 24K賽遙遙領先奪得冠軍。（圖片來源：Action Asia Events facebook專頁）

▲ Vlad再在Salomon大嶼山22.7K比賽掄元。（圖片來源：Salomon Hong Kong facebook專頁）

曾在多個香港及亞洲越野賽事奪冠的Vlad 表示，訓練和比賽後的恢復一直是他的首要任務 (top priority)，但發現市場上所有有關恢復及補水的營養補充劑，都沒有或缺乏關鍵的維他命及礦物質，因此他開始研發有關產品，經過與德國著名運動科學家的兩年半合作開發，BIX Recovery水溶片亦因此誕生，其後更陸續推出不同系列的產品。

▲ Vlad十分重視訓練及比賽後的狀態恢復。

▲ BIX Recovery為BIX首個推出的產品，廣為香港越野跑跑手使用。（圖片來源：BIX HK IG 專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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