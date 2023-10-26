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【業績︱內銀】中信銀行第三季淨利潤按年升5.4%　個人住房按揭貸款不良率為0.53%

股市 20:09 2023/10/26

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【業績︱內銀】中信銀行第三季淨利潤按年升5.4%　個人住房按揭貸款不良率為0.53%

中信銀行 （00998） 第三季淨利潤按年升5.4%至153.7億元（人民幣，下同）。期內，經營收入按年跌3.7%至500.6億元，淨利息收入跌3.9%至360.3億元。而信用減值損失按年跌7.2%至178.6億元。

首三季中信銀行淨利潤按年升9.2%至514.3億元。受息差持續收窄等因素影響，收入跌2.7%至1559.5億元。其中，利息淨收入1,092.4億元，按年下降1.9% ，淨息差1.82%，下降0.14個百分點，主要是受利率下行影響，資產收益率持續承壓，存款成本相對剛性。

首三季經營活動產生的現金流量淨額轉為淨流出44.6億元，去年同期為現金淨流入48.9億元，主因貸款流出量和同業往來流出量增加。

另外，受房地產市場遇冷、經濟增速放緩等 影響，住房按揭不良率較年初有所上升，截至9月底，該行個人住房按揭貸款不良率0.53%。

不良貸款方面，截至9月底，餘額為668億元，較去年底增加15.88億元；不良貸款率1.22% ，較去年底下降0.05個百分點；撥備覆蓋率209.51% ，較去年底上升8.32個百分點；貸款撥備率2.56% ，較去年底升 0.01個百分點。

截至9月底，中信銀行資產總額8.9萬億元，較去年底增長 4.4%。貸款及墊款總額5.5萬億元，較去年底增6.1%。負債總額8.2萬億元，較去年底增4.3%，客戶存款總額5.5萬億元，較去年底增7%。

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編輯：袁諾曦

港股 中信銀行（00998）
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