【支付平台】Adyen：零售商更針對消費者個人喜好作營銷

▲ Adyen香港區主管鄧啟俊

消費節日旺季將至，支付整合平台Adyen於白皮書《簡化銷售季節（Simplifying Sales Season）》表示，節日旺季的消費將帶來可觀的收入，零售商不會希望顧客的購物旅程中，尤其是在結帳這最後階段出現任何問題。所以，改進線上和實體店的結帳流程對於提高轉化率和確保客戶在節日季節之外保持客戶忠誠度至關重要，零售商應該充分利用節日銷售機會，鼓勵消費者在旺季之後成為忠誠的客戶。

Adyen香港區主管鄧啟俊表示，未來跨渠道數據對企業更為重要，因為現時與疫前不同，以前零售商主要依賴旅客為主，變相不太著重忠誠計劃，但疫後零售商或是仍依賴本地消費者為主。

然而，本地消費者並不完全滿意他們現有參與的忠誠計劃 ，據Adyen指，77%的消費者認為品牌需要改進如何回報消費者的購物行為，55%的消費者表示品牌的忠誠計劃很少提供他們實際需要或使用的東西。消費者的期望與零售商所提供的服務之間存在差距，根源問題在於欠缺設計個人化購物體驗所需的數據。對於零售商來說，策略性地利用支付數據制定促銷活動、服務和體驗實為關鍵。

現時消費者更追求個人化服務，鄧啟俊指，留意到零售商會更針對個人喜好進行推銷，這反而為企業節省了成本。

隨綫上購物更為普及，鄧啟俊指，平台旗下客戶經常期望可以增加支付方式，平台會在考慮各項因素，包括當地監管後，與更多支付平台商談合作。問及數字貨幣的使用，他指，由於平台的客戶均較具規模，不會特別多客戶有相關要求。

另外，市場看好中東市場未來的發展潛力，鄧啟俊指，已在當地開設辦事處，平台將會通過現有客戶開拓新市場及增加新的支付方式。

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編輯：袁諾曦