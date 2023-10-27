【裝修攻略@iM網欄】樓上漏水點搞好

遇到樓上漏水，很多人會非常憤怒，覺得樓上不負責任，侵害自己的財產、破壞自己的生活（下刪N字）……

但樓上就會感覺無辜：無端端做咩話我漏水，會唔會你自己天花問題、會唔會你單位濕氣問題、會唔會外牆滲水入黎（下刪N字）……

遇到呢D情況，樓上樓下最需要的就是溝通和同理心，但世界並不這樣美好。如果其中一方缺乏其中一樣，那就要找管理處幫手了。

起溝通之前，不妨雙方都做少少功課，了解下起雙方合作和不合作的情況，發展下去會點樣。希望在了解狀況後，可以減少因誤會和溝通不善而導致的時間精神金錢浪費，不致下下要對簿公堂。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略