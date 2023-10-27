  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】樓上漏水點搞好

名人薈萃 22:08 2023/10/27

分享：

分享：

遇到樓上漏水，很多人會非常憤怒，覺得樓上不負責任，侵害自己的財產、破壞自己的生活（下刪N字）……

但樓上就會感覺無辜：無端端做咩話我漏水，會唔會你自己天花問題、會唔會你單位濕氣問題、會唔會外牆滲水入黎（下刪N字）……

遇到呢D情況，樓上樓下最需要的就是溝通和同理心，但世界並不這樣美好。如果其中一方缺乏其中一樣，那就要找管理處幫手了。

起溝通之前，不妨雙方都做少少功課，了解下起雙方合作和不合作的情況，發展下去會點樣。希望在了解狀況後，可以減少因誤會和溝通不善而導致的時間精神金錢浪費，不致下下要對簿公堂。

 

筆者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略

 

開啟hket App，閱讀全文
家具 3D AR 香港 網購平台 裝修設計

上一篇文章

【工商舖透視鏡】式微文具零售業的生存之道

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】「外格」更要講運氣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款