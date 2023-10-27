【劉‧住保鮮期@iM網欄】米芝蓮星級廚師打造 高級粵菜食府「棽粵」

政府統計處發表與餐飲業相關的數據顯示，2023年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為274億港元，同比上升24.3%。從數字中已反映餐飲業始終有其吸引之處，加上香港是個美食集中地，廣東人更加推崇「民以食為天」，所以，不難發現城中常常有新餐廳開業。

最近，筆者到訪在銅鑼灣黃金地段開設的全新高級粵菜食府「棽粵」（The Summit)，品嚐米芝蓮星級奢華佳餚及手工點心。讀者可能會問餐廳名字是什麼意思，名字應如何發音？棽讀音（心），「棽粵」的主題意思是「鳯蓋棽麗·龢鑾玲瓏」，比喻帝皇盛世氣派，壯麗山河美景，四周枝葉繁衍，茂盛茁壯的繁榮景象。有如斯美意美景襯托出來的美食，應該是與別不同。負此重責在廚房領軍的人物，就是在粵菜界浸淫數十年，曾以秘製蜜汁叉燒，奪下米芝蓮一星的鍾乃彬師傅，他「用心」煮的精緻粵菜絕對能為饗客的味蕾帶來「賞心」享受。加上餐廳位於銅鑼灣商廈高層，可以飽覽270度無遮擋維港景致，相信美食愛好者能感受到「賞心悅目」美食美景的精髓。

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筆者曾品嚐他們出品的精緻點心及菜式，當中比較喜歡「鮮帶子芋角」、「蜜汁叉燒」「蜜汁燒鱔」和「金華玉樹雞」。新鮮帶子釀入薄薄芋泥中，再以高溫炸至金黃色，芋蓉脆卜卜，帶子則鮮嫩甜美，加上以金色小碟配襯款客，這款精緻點心真是集色香味打卡於一身。

至於獲米芝蓮的星級菜式，就是經師傅長時間醃製調味後，在熊熊爐火之下燒製出口感鬆軟的「蜜汁叉燒」，每一片都肥瘦適中還帶一點焦香味，肉軟而多汁，令人頓覺齒頰留香。另一道以同樣原理製作的特色美食，就是採用兩斤以上肥美鱔魚炮製的「蜜汁燒鱔」，魚質肉厚，大廚在爽脆與軟糯交替的燒鱔上，塗上薄薄一片秘製醬汁，令人越食越開胃。

最後介紹的就是一道傳統手工菜式「金華玉樹雞 」，這道菜式巧妙之處是裝飾。大㕑把鮮嫰雞肉、雲腿、冬菇、翠綠鮮菜，黃、白、綠相間巧妙地擺放在一起，形成頗具古樹風韻的「玉樹」形狀，加上味道清淡嫩口，有菇菌有菜有肉，營養均衡，多吃了也不會增磅，甚受女士們歡迎。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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