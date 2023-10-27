【清酒新世界@iM網欄】山丹正宗．五

八木酒造部由第一代八木治兵衛於1831年創立，成立之初名為「丹波屋」，批發醬油和棉花為生，隔年才開始釀造清酒。「山丹正宗」的由來是「清酒的味道像名刀正宗一樣爽快與俐落」。

為此八木酒造部創造了一款清酒來紀念，這就是「山丹正宗 純米大吟釀 刀」，本人認為這款清酒是非常適合作為禮品送人的。此酒是以名刀「正宗」來創作，酒標設計成連接刀柄跟刀身的「鍔」(ツバ)的圖樣，從酒塞到樽頸的部分設計成「刀柄」的樣子，還有綁上「下緒」 (下げ緒)的繩結，每個細節都做出來了，可說這枝酒就是一把武士刀！而這種酷炫的視覺效果十分引人入勝，不過此酒絕非空有外表！

山丹正宗 純米大吟釀 刀採用了由愛媛縣農業實驗站開發的清酒米「雫媛」，是愛媛縣工業試驗所開發的第一款酒造好適米。雫媛是以「松山三井」培養，屬一種相對較新的酒米，從1999年開始種植，並於2007年命名。近年來，愛媛縣用於釀造清酒的松山三井的品質有所下降，其中包括顆粒變小，因此培育雫媛的目的是開發出更適合大量生產清酒的穀物品種。雫媛比松山三井的顆粒更大，心白密度更高，吸水性更好，蛋白質含量更低。愛媛縣清酒釀造協會對雫媛釀造清酒的感官評價為味道好，品質柔和。

山丹正宗 純米大吟釀 刀的特點有如麝香葡萄的果香和清爽順滑的口感，同時帶有溫和的米香。此酒十分推薦給那些剛開始嘗試日本酒的初學者飲用，是一款不太花俏的純米大吟釀，所以可以配搭任何菜式享用。這款清酒更榮獲倫敦清酒挑戰賽的白金獎，所以別只看外表漂亮，內涵也十分有實力的。



株式会社八木酒造部

地址：愛媛県今治市旭町3丁目3番地8

電話：0898-22-6700

官網：https://www.yamatan.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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