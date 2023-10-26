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【渣打業績】渣打：第4季淨息差料略高於第3季　樓價雖跌惟不擔心集團在港房地產組合

股市 19:03 2023/10/26

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【渣打業績】渣打：第4季淨息差料略高於第3季　樓價雖跌惟不擔心集團在港房地產組合

渣打 （02888） 第3季淨息差按正常基準計算，為1.67厘，按季跌4個基點；按列帳基準計算則為1.63厘，按季跌8個基點。財務總監賀方德（Andy Halford）在分析員會議上表示，認為今年全年平均淨息差水平接近1.7厘，而第4季淨息差會按季擴闊。

他解釋第4季淨息差料擴闊，主要是集團積極管理流動性覆蓋比率（LCR）以改善組合，也會減少低回報的按揭帳簿，財資資產會再投資於高收益產品，以帶動第4季的淨息差增長，又料未來在15個月內，應該會看到客戶對信貸的需求有所增加。

賀方德指出，對集團在香港商業房地產及按揭相關組合並不擔心，儘管香港房地產價格在過去一段時間有所下跌，但現時集團在相關方面的貸款價值比（LTV）維持約逾50%，形容仍有很多空間，而辦公室租賃部分佔相關組合的佔比並不是特別地大，認為不需為上述組合感到擔憂。

他續指，集團在香港的按揭業務利潤非常低，已放緩（throttled back）有關業務，但其財富管理等業務均錄得良好增長，未來會繼續觀察有關方面的發展。

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

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編輯：胡學能

港股 渣打集團（02888）
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