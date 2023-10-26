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【施政報告2023】陳茂波：股票印花稅減幅合適　屬政府集體決定

股市 20:01 2023/10/26

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《施政報告》提出將股票印花稅由0.13%降回至0.1%。財政司司長陳茂波在出席《施政報告》政策措施記者會表示，股票交投受多方面因素影響，除了交易費用外，亦包括經濟環境、地緣政治，以及資金流向等，印花稅只是成本中其中一個組成部分。他續指，當局須考慮到公共財政承擔能力，而稅收又是公共財政的重要來源，經綜合考慮及平衡後，認為減幅合適。

對於市傳在《施政報告》發布前，有多名財金官員對減印花稅有保留，認為對刺激交投作用不大，陳茂波回應稱，相關措施是經相關官員與行政長官商議討論、通盤考慮後的集體決定。

陳茂波：若流動性增   較易吸引外資來港

本港新股市場淡靜，首3季集資排名跌至第8，陳茂波坦言，股票市場表現「馬馬虎虎」，相信亦會影響IPO集資數量。他指出，若股票市場流動性增加，將股價帶來支持，較易吸引海外資金和企業來港，上市企業的數量自然增加。他補充，因此當局早前成立專責小組，就多方面包括上市制度、交易機制等提出建議，以增加市場流動性。

至於招商引資方面，陳茂波稱，受地緣政治等因素影響，外資的短期變動十分正常，「有入有出」，外界毋須過分介意。他又提到，港府正積極派遣不同官員到訪外地，開拓市場和吸引更多優質企業來港，其中，中東、東南亞都是港府拓展的目標之一。

ET財智Talk
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記者：伍鍵文

外資 印花稅 地緣政治 集資 IPO 陳茂波 財政司
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