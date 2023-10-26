  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│油股】中石化第三季純利按年增加38%至179億人幣　向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型

股市 18:42 2023/10/26

分享：

分享：

【業績│油股】中石化第三季純利按年增加38%至179億人幣　向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型

中石化 （00386） 第三季純利按年增加37.7%至179.38億元（人民幣，下同），每股盈利0.15元，營業收入增加4.2%至8762.59億元。首三季純利按年減少6.6%至540.6億元，營業收入增0.7%至2.47萬億元。

首三季加工原油按年增7.6%

中石化首三季實現油氣當量產量3.7615億桶，按年增3.6%，其中，天然氣產量增8.7%至9,929.8億立方英尺。期內原油實現價格下跌19.6%至每桶75.76美元，天然氣實現價格跌5.8%至每千立方英尺7.1美元。首三季勘探及開發板塊息稅前利潤為416.20億元，其中第三季息稅前利潤為147億元。

煉油方面，增產高檔潤滑油脂等適銷對路產品，並增加出口規模，首三季加工原油按年增7.6%至1.9億噸，生產成品油增14%至近1.2億。 前三季煉油板塊息稅前利潤187億元，其中第三季息稅前利潤75.09億元。

首三季資本開支1,082億元

營銷方面，中石化積極推動充換電業務發展，拓展氫能應用場景，向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型，同時加強自有品牌商品建設，積極拓展新業態，提升非石油業經營品質和效益。 首三季成品油總經銷量按年增19.1%至1.81億噸，其中境內成品油總經銷量增16.9%至1.43億噸。 首三季行銷和分銷板塊實現息稅前利潤為265.28億元，其中第三季度息稅前利潤81.26億元。化工方面，首三季化工板塊息稅前虧損67.07億元，其中第三季息稅前利潤為0.59億元。

首三季資本開支1,081.64億元，其中勘探及開發板塊資本支出507.11億元，主要用於濟陽、川西等油氣產能建設以及儲運設施建設等。

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

相關文章：【油股│883】中海油CFO料年底前油價維持80美元以上　有信心可達至全年產量目標下線

相關文章：【中石化386】中石化料下半年化工產品需求增幅或較上半年大　成品油消費增13%

編輯：陳韻妍

港股 中國石油化工股份（00386） 氫能 石油 天然氣 每股盈利
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款