▲ 【業績│油股】中石化第三季純利按年增加38%至179億人幣 向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型

中石化 （00386） 第三季純利按年增加37.7%至179.38億元（人民幣，下同），每股盈利0.15元，營業收入增加4.2%至8762.59億元。首三季純利按年減少6.6%至540.6億元，營業收入增0.7%至2.47萬億元。

首三季加工原油按年增7.6%

中石化首三季實現油氣當量產量3.7615億桶，按年增3.6%，其中，天然氣產量增8.7%至9,929.8億立方英尺。期內原油實現價格下跌19.6%至每桶75.76美元，天然氣實現價格跌5.8%至每千立方英尺7.1美元。首三季勘探及開發板塊息稅前利潤為416.20億元，其中第三季息稅前利潤為147億元。

煉油方面，增產高檔潤滑油脂等適銷對路產品，並增加出口規模，首三季加工原油按年增7.6%至1.9億噸，生產成品油增14%至近1.2億。 前三季煉油板塊息稅前利潤187億元，其中第三季息稅前利潤75.09億元。

首三季資本開支1,082億元

營銷方面，中石化積極推動充換電業務發展，拓展氫能應用場景，向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型，同時加強自有品牌商品建設，積極拓展新業態，提升非石油業經營品質和效益。 首三季成品油總經銷量按年增19.1%至1.81億噸，其中境內成品油總經銷量增16.9%至1.43億噸。 首三季行銷和分銷板塊實現息稅前利潤為265.28億元，其中第三季度息稅前利潤81.26億元。化工方面，首三季化工板塊息稅前虧損67.07億元，其中第三季息稅前利潤為0.59億元。

首三季資本開支1,081.64億元，其中勘探及開發板塊資本支出507.11億元，主要用於濟陽、川西等油氣產能建設以及儲運設施建設等。

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編輯：陳韻妍