加沙難民營 電視台社長認屍痛失妻女兒孫

加沙（Gaza）地區一處難民營遭遇空襲，半島電視台阿拉伯語加沙分社社長阿達赫杜赫（Wael Al-Dahdouh）同日痛失妻子、一雙兒女及一名孫兒，在醫院停屍間辨認親人遺體時一度崩潰痛哭。

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阿達赫杜赫的親人因戰亂流離失所，本於加沙中部努塞拉特（Nuseirat）難民營避難。但因難民營遇襲，阿達赫杜赫的妻子、15歲兒子Mahmoud和7歲女兒Sham均不幸罹難。

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從網上流傳影片可見，阿達赫杜赫穿著記者背心現身醫院停屍間。他表現激動，站在裹著白床單的愛兒屍體旁痛苦，又抱著女兒屍體並向她説話。

半島電視台報道，阿達赫杜赫的孫兒Adam在兩小時後也宣布不治。

據悉，阿達赫杜赫其他家庭成員則倖存，包括一名蹣跚學步的孫女。

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阿達赫杜赫另一名兒子Yehia的頭部受重創，要接受緊急手術。但當地醫院的設備不足，醫生只能在醫院走廊完成手術，並無法用手術專用線來為Yehia縫合傷口。

阿達赫杜赫指控以軍具針對性襲擊平民和婦孺，質疑以方聲稱加沙平民可撤離到安全地區，而他的家人卻在所謂的安全地區遇害。

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責任編輯：鄭錦玲