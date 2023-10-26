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【香港電動車】華為在港推全液冷超級充電樁　可匹配不同品牌車型

Hot Talk 18:23 2023/10/26

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【香港電動車】華為在港推全液冷超級充電樁　可匹配不同品牌車型

2023年國際環保博覽展在港舉行，華為香港數字能源在展會開幕當日宣布，將於香港市場推出其全液冷超級充電樁，主機最大輸出功率均達600KW，能夠在十多分鐘或更短時間為電動車充電；亦能夠匹配所有車型，不同品牌的私家車及商用車，解決充電製式兼容問題，且一次充電成功率高達99%。

華為香港數字能源業務部首席技術官梁以文稱，超級充電樁的全液冷技術有效解決長時間高功率充電過程中的溫度升高問題，水電隔離技術確保電池安全性，帶來更安靜、穩定、安全的充電環境，而且具備易擴容、能耗低、周轉快等特點，為客戶帶來更具競爭力的收益。

華為稱，繼8月在港首推Smart charger充電樁後，今次發布冀為本港用戶帶來更優質、高效的充電體驗。華為亞太地區部總裁林柏楓稱，公司會通過持續的技術創新，使能綠色發展與數字包容，截至2023年6月，華為數字能源助力客戶累計生產綠電8,455億度，減少二氧化碳4億噸，相當於種植5.4億棵樹。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

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