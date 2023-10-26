▲ 【跨境融資】工銀國際：發改委和金管局簽諒解備忘錄可推動香港債市發展

金管局、發改委近日簽訂關於支持中資企業跨境融資和推動香港債券市場發展的諒解備忘錄。工銀國際認為，雙方簽署該諒解備忘錄具有多重意義，包括：推動點心債市場發展，助力內地企業拓寬跨境融資渠道，同時配合南向通帶來的增量資金，將活躍香港債券市場，鞏固香港國際金融中心地位。

工銀國際又指，簽署諒解備忘錄另一意義是發揮香港作為國際融資中心更具備與國際接軌的法律和認證制度的優勢，推動香港綠色和可持續金融市場發展，豐富香港債券市場。該行亦相信，簽署備忘錄可推動香港融入國家發展大局，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位，並發揮香港優勢，服務企業融資需求、推進人民幣國際化、助力國家推動高水平對外開放。

根據諒解備忘錄，發改委和金管局同意加強交流與合作，充分發揮香港獨特的金融和專業服務優勢，助力中資企業跨境融資。重點合作領域包括：支持中資企業在港發債；聯合舉辦推廣活動；推動香港債券市場多元化發展。雙方同意就中資境外債市場作定期交流，以促進中資企業跨境融資活動平穩有序發展。

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編輯：胡學能