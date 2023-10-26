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【業績｜939】建行：存量房貸利率調整工作基本結束　料對淨息差帶來一定壓力

股市 18:07 2023/10/26

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【業績｜939】建行：存量房貸利率調整工作基本結束　料對淨息差帶來一定壓力

建行 （00939） 首席財務官生柳榮在第3季業績路演上表示，人行、國家金融監督管理總局8月底發布降低存量首套住房貸款利率有關事項通知後，目前，存量房貸利率調整工作基本結束，建行符合調整條件的貸款基本調整到位，社會反響良好。存量房貸利率下調，對包括建行在內的經營按揭住房貸款的商業銀行淨息差都會帶來一定壓力，影響程度和進度取決於各行產品和期限結構差異。

生柳榮指，今年首3季度，該行淨息差1.75厘，維持同業領先，較今年上半年降4個基點，主要受LPR下調、市場利率整體下行等因素影響。在LPR下調、存量按揭利率下調以及降低企業融資成本等多方面因素影響下，今年銀行的淨息差仍有下行壓力，預計明年降幅趨緩。隨着各類政策效應逐步釋放，經濟穩中向好，預計銀行資產收益率與負債成本率均將出現不同程度的邊際改善。

他續指，該行將積極應對外部環境變化，不斷優化資產負債結構、加強綜合化和差異化定價管理、深化數字化經營拓展低成本資金、強化利率風險管理等舉措，對沖部分外部經營環境變化對該行的不利影響，保持該行淨利息收益率可比同業領先位次。

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編輯：胡學能

港股 建設銀行（00939） 經濟 LPR
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