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【業績│內險股】國壽第三季純利大跌99%　期內收入跌近1成

股市 17:44 2023/10/26

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【業績│內險股】國壽第三季純利大跌99%　期內收入跌近1成

中國人壽 （02628） 公布第三季業績。公司第三季收入按年跌9.8%，至1557.4億元（人民幣，下同）），期內純利5300萬元，按年大跌99.1%，扣除非經常性損益後淨利潤則按年跌98.1%至1.11億元。集團指純利下跌，主要受權益市場持續低位運行影響，令投資收益按年錄得下降，第三季加權平均淨資產收益率下降1.2個百分點，至0.01%。

中國人壽股價周四跌0.6%，收報10.74元。

總結首三季，淨利潤按年跌47.8%至162.1億元 ，期內新業務價值按年升14%。另外，首三季保費收入按年升4.5%，至5788億元，新單保費按年增長14.8%至1966.6億元，公司指首年期交保費規模與增速，均創近三年歷史同期新高。

集團又提到，第三季國內債券利率低位波動，固定收益類資產配置壓力持續，加上股票市場延續低位震盪 ，公開市場權益品種收益壓力進一步加大，複雜嚴峻的資本市場環境下，令公司投資收益持續承壓，首三季總投資收益約1100億元，總投資收益率為2.81%，淨投資收益為1483.4億元、淨投資收益率為3.81%。

集團期內總銷售人力為72萬人，當中個險銷售人力為66萬人，較去年同期72萬人有所減少。個險板塊月人均首年期交保費按年升28.6%。

另外，公司指償付能力持續保持較高水平。截至9月底 ，公司核心償付能力充足率達161.25% ，綜合償付能力充足率達232.68% ，較去年年底分別上升 17.66個百分點和 25.90個百分點。期內總資產接近5.76萬億元，按年升9.7%；投資資產約5.52萬億元。

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編輯：葉志偉

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