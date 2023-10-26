▲ 【施政報告2023】陳茂波：財赤或高於年初預估 政府無意加稅

財政司司長陳茂波在出席《施政報告》政策措施記者會表示，本財年財政赤字預計將高於年初時估算水平的544億元，主要由於印花稅收入、賣地收入均較預期少，提及本次《施政報告》措施，他估計港府經常性開支將增加數十億元，惟難對於哪個政策開支最大作具體估算。陳茂波指出，本港是細小開放的經濟體，稅收會因為各種原因出現波動，無須執著於某個財年的盈餘或赤字，建議可透過經濟周期去觀察政府財政。

陳茂波說，《施政報告》提出不少措施發展經濟的同時，吸引海外資金及企業來港，若成功引進更多企業，可望為庫房帶來額外稅收。他又提到，早前引進辦亦成功引進30家企業來港擴展，未來數年將創造1萬個職位手，大多屬中產以上的科研人才，「對我們來說也是稅收」。

被問及有否計劃上調利得稅以增加收入，他指出，港府暫沒有計劃上調任何稅收，而倘若經濟恢復進度良好，自然有多些企業來港，增加政府財政收入。他舉例稱，以去年利得稅1700億元為例，若每年收多5%，庫房可增加80多億元收入。

此外，早前G7財長會議宣布稅收協定，他指出若日後實施15%的全球最低企業稅率，預計可為庫房帶來額外150億元 。

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記者：伍鍵文