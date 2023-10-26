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一新美術館最新展覽《太平景象》 展出70位畫家的140幅作品 見證一個時代的香港情懷

都會情報 17:50 2023/10/26

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一新美術館於2023年10月20日至12月16日舉行一項命名為「太平景象」的展覽，展出香港畫家聯會70位畫家，共140幅作品，通過油彩、水墨、水彩、水粉、鋼筆、鉛筆等多種不同的藝術媒介，去描繪太平山週圍的眾生相，展現各種具香港特色的有趣面貌。

「太平景象」這個展覽題目是由一新美術館總監楊春棠建議的。在繪畫風格、藝術媒介上不設限制，讓參展畫家自由發揮，只不過每件作品不大於A3尺寸。太平山是香港著名的山峰。山上是豪門大戶的美廈洋房，山下是升斗市民的居室。因此，太平山具有特別意義，代表了港人提升質量，努力奮鬥，為自己及家人建立太平生活的願望。70位畫家的背景各異，各自因應自身經歷及對題目的了解，利用自己最擅長的藝術媒介，刻劃自己在香港的生活。

是次展出的140幅作品以風景為主，也有人物及靜物畫。當中有描繪寧靜安謐的大澳、昂平的纜車、新界的輕鐵、清晨的油麻地果欄、霓虹燈下的香港，以及熙來攘往、車水馬龍的鬧市。

香港素有美食天堂之美譽，作品亦包括菠蘿包、奶茶、雞蛋仔、缽仔糕等平民喜愛的飲食，帶出整個社會安居樂業的太平景象。

一新美術館總監楊春棠表示﹕「香港雖然是商業城市，但其實產生眾多畫家，不論業餘或全職的，都在藝術道路上演繹自己的生活，他們的作品又同時是別人生活的寫照。這次展覽十分難得，聚集畫家達七十位之多。他們在同一主題下，特別為這展覽在今年創作全新的作品，紀錄了一個時代的香港情懷，十分值得細意欣賞。」

香港畫家聯會成立於1982 年，至今已經有超過40年的歷史。聯會的宗旨是「丹青結義，藝海揚帆」，以藝術連結同道人。一新美術館位於香港九龍觀塘海濱道165號SML大廈4樓。開放時間為星期二至星期六，上午10時至下午6時。星期日、星期一及公眾假期休館，免費入場。

孫少文基金會主席孫燕華博士為《太平景象》展覽開幕禮致辭。

文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦女士, JP為《太平景象》展覽開幕禮致辭。

香港畫家聯會會長許昭奇先生為《太平景象》展覽開幕禮致辭。

一新美術館總監楊春棠先生為《太平景象》展覽開幕禮致辭。

《太平景象》展覽剪綵揭幕儀式。 (左起) 孫少文基金會主席孫燕華博士、香港畫家聯會會長許昭奇先生、文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦女士, JP、仁濟醫院董事局主席暨孫少文基金會創會董事孫蔡吐媚女士、一新美術館總監楊春棠先生。

主禮嘉賓與《太平景象》參展畫家合照。

《太平景象》展覽展廳。

觀眾參觀 《太平景象》展覽。

水上人家 許昭奇 硬筆淡彩 2023 30 x 40 cm

到家了 梁健明 油彩布本 2023 40 x 30 cm

太平山下樂業 馬銓 油彩布本 2023 30 x 40 cm

動感城市人物: 生活(一) 林超展 水彩 2023 40 x 30 cm

灣仔的8pm 尤偉海 水彩 2022 30 x 40 cm

春滿昂平 郭俊平 油彩布本 2023 30 x 40 cm

果欄 劉少鳳 水彩 2023 30 x 40 cm

霓虹燈下的香港 劉永富 水彩 2023 30 x 40 cm

友愛專列 劉素文 水墨設色 2023 30 x 40 cm

太平山下美食 潘鳳美 水彩 2023 30 x 40 cm

影 蔡光輝 塑膠彩布本 2023 40 x 30 cm

關於一新美術館 
「一新美術館」由孫少文基金會創辦，屬非牟利機構，位於觀塘海濱道165號SML大廈四樓，總面積約12,500平方呎。美術館的宗旨是透過舉辦專題展覽、講座及其他活動，促進中國及香港文化藝術的發展。美術館總監為楊春棠先生。 
一新Facebook : https://www.facebook.com/sunmuseumhk 
一新 Instagram : https://www.instagram.com/sunmuseumhk/

（特約）

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