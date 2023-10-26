啟德海灣展銷廳設光影展覽　項目會所連園林逾15萬平方呎

嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作的啟德海灣第1期公布最新部署，示範單位由今日起開放予公眾參觀，並由明日起收票。為展示全新的海灣生活，發展商聯同藝術創意團隊NAKED Inc.打造 360 度全景沉浸式藝術展《PARADISE》，以光影藝術凸顯項目矜罕的臨海生活 。

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走進《PARADISE》海洋光影之旅，廣闊的海洋呈現於訪客眼前，帶領大家潛入無邊際的海底世界，深海中各式各樣的神秘生命力逐漸出現，並由可愛友善的抹香鯨帶領大家一同於深海中遨遊，感受當中的奧妙。轉眼間引領您穿梭珊瑚礁，靜看極療冶癒的水母浮游飄揚，將訪 客瞬間帶到另一個維度，穿越各個深海洋流，見證着深海之中充滿生命力的壯觀場景，一起 探索海底既神秘又美麗的奇觀。獨特的水底音效，同時吹送陣陣涼風，為炎夏透心涼，配以海水的味道，讓訪客感受以美麗視覺及真實水感所結合的海洋世界，為感官送上沉浸式海洋互動體驗。

發展商同日亦介紹住客 會所「CLUB SUPER MARINA」的優越配套，提供約65項室內外玩樂設施，為住戶打造動感生活。提供設施包括包括游泳池、互動健身室、標準球場等。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，項目自開價以來，市場反應正面，頻錄查詢個案，示範單位由今日起開放予公眾參觀，並由明日起收票，往後再作銷售部署。

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