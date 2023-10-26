▲ 【新股IPO】潤地建議分拆項目以基建REIT形式於深交所上市 令集資方式及平台多元化

內房股透過新渠道募集資金，華潤置地 （01109） 公布，分拆華潤商業資產旗下青島市市南區山東路6號的購物商場項目，然後向由華夏基金及中信證券成立的基礎設施REIT出售項目，並於深交所上市，預計公募基金將募集69.777億元（人民幣，下同）。REIT上市時，華潤商業資產將作為戰略投資者，認購已發行基金份額總數約30%。

潤地表示，分拆項目上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式，將使集團的集資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。通過將項目上市，公司將能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續營運，有利於公司的長期表現。

透過作為REIT股東以分派方式收取穩定回報

長遠而言，潤地認為，公司將繼續受惠於基礎設施REIT的業務前景及業績，透過作為REIT股東以分派方式收取穩定回報，而且建議分拆為集團發展創新融資渠道的有利嘗試，其亦將提升集團的形象及聲譽，從而持續提升其吸引戰略投資者的能力。

潤地又稱，分拆項目以REIT形式上市，將為集團及基礎設施REIT各自的營運及未來擴展提供獨立的集資平台，故認為建議分拆對集團具有明顯商業利益。

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編輯：陳韻妍